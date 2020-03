Childish Gambino vient de sortir un nouvel album!

Nous savons que tout le monde parle du coronavirus en ce moment, mais il y a de bonnes nouvelles dans le chaos. Près de quatre ans après la première de Awaken, My Love, l’acteur et musicien Donald Glover – mieux connu de tous comme Gambino enfantin– Un nouvel album vient de sortir sous peu et bien sûr je devais le faire d’une manière très particulière.

Il s’avère que ce 15 mars Le manager de Childish a partagé un tweet qui a conduit directement à un mystérieux site Web appelé donaldgolverpresent.com. De toute évidence, les fans du musicien sont entrés pour voir ce qui était nouveau pour nous. Et après être entrés, ils ont trouvé une surprise parce qu’il y avait un bouton pour jouer quelque chose, et En appuyant dessus, tout le monde s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une nouvelle chanson.

Mais ce n’était pas seulement une chanson inédite de Donald Glover, c’était un album complet. Selon Consequence of Sound, l’art.e est d’environ 12 balles que vous devez écouter – comme autrefois – du début à la fin. Dans cette collection, nous pouvons entendre quelques chansons que Chidlsih Gambino avait déjà présentées comme “Feels Like Summer” et deux jams qu’il a joués il y a quelques mois, “Warlords” et “Algorythm“

Selon la même source, ceux qui ont parlé avec le manager de l’artiste ont confirmé que ce matériel tIl a également la participation de nombreux grands artistes tels que Ariana Grande, 21 Savage et même SZA. Malheureusement pour tous les fans qui aimeraient entendre cette énorme collection de chansons pleines de boucles et de participations, nous en avons une mauvaise, car L’album de Childish Gambino n’est disponible que sur le site, ils devront donc utiliser leurs données pour les faire exploser complètement.

Sans aucun doute, le musicien continue de produire et d’enregistrer des chansons qui nous surprennent, comme «This Is America», mais surtout, il continue d’innover et nous en sommes très reconnaissants. Mais nous ferions mieux d’arrêter de parler, d’éliminer les insectes, d’étirer et Commencez ce dimanche de bridge en écoutant le nouveau de Childish Gambino ICI.