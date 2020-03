Chilombo de Jhené Aiko débute au n ° 1

Le troisième album de Jhené Aiko chargé d’émotions, Chilombo – qui a chuté le 6 mars – a connu une première semaine triomphante, débutant au n ° 1 du palmarès Billboard R&B Albums et atterrissant au n ° 2 du Billboard 200. Chilombo n’est pas seulement le plus élevé -vendant l’album de la carrière d’Aiko, mais il a également l’honneur d’être le plus grand premier album d’une artiste R&B féminine depuis l’énorme LP de Beyoncé en 2016, Lemonade.

Avec une consommation globale de 152 000 unités au cours de sa première semaine, Chilombo a accumulé plus de 170 millions de flux dans le monde, tandis que ses cinq premiers singles, publiés à l’avance au cours des derniers mois, ont eu plus de 700 millions de flux cumulés à ce jour. Ces chansons incluent le «Triggered (Freestyle)» certifié Platine, «None Of Your Concern» avec Big Sean, «Pu $$ y Fairy (OTW)», «B.S.» avec H.E.R. et “Happiness Over Everything (H.O.E.)”, qui présente Future et Miguel. Aiko est également la femme artiste n ° 1 de la semaine sur YouTube, avec plus de 21,5 millions de vues cumulées.

Bien que Chilombo soit le premier record du Billboard 200 d’Aiko, il continue l’incroyable série de disques n ° 1 de l’artiste sur le tableau des albums R&B (Souled Out de 2014 entré au n ° 1 et Trip de 2017 culminant au n ° 1).

Chilombo trouve l’artiste avec un nouveau sens du pouvoir et de la confiance. Enregistré sur The Big Island of Hawaii, l’auteur-compositeur-interprète a commencé les 20 pistes du LP sous forme de jams freestyle, puis les a construits avec une impressionnante équipe de producteurs et d’artistes invités, dont Lejkeys, John Legend, Nas, Ty Dolla $ Ign, ainsi que ses collaborateurs de longue date, Fisticuffs.

Dans une interview avec Essence, Aiko a partagé: «Je fais de la musique à des fins de guérison… C’est comme un journal ou quand les gens peignent. C’est une sorte d’évasion. Cela transforme la douleur ou la frustration en quelque chose; dans l’art. Le partager est également thérapeutique parce que lorsque les gens vous disent qu’ils se rapportent à cela, vous vous dites: “Oh, je ne suis pas seul dans ce que je traverse.” “

Aiko a également récemment annoncé une vaste tournée nord-américaine pour soutenir Chilombo. La tournée «The Magic Hour», avec l’invitée spéciale Queen Naija, démarre le 1er mai à Boston. Les billets pour la tournée de 33 dates sont en vente maintenant.

Chilombo est maintenant disponible et peut être acheté ici.