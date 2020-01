Chiquitita: L’histoire derrière la chanson ABBA

Pieux ABBA les fans peuvent connaître le nom, mais tous les connaisseurs de pop ne connaîtront pas la pertinence pour le groupe du personnage “Rosalita”. Mais cela fait partie de l’histoire derrière la chanson qui a lancé l’album Voulez-Vous et a donné au quatuor suédois une nouvelle charte britannique entrée le 3 février 1979, «Chiquitita».

Séances d’écriture et d’enregistrement

La chanson, créditée par ABBA Benny Andersson et Björn Ulvaeus, avaient plusieurs titres de travail, notamment “In The Arms Of Rosalita.” Mais alors que cette phrase était un bon ajustement pour le mètre de la mélodie, et le groupe a enregistré une version avec une lyrique complète et originale sur ce thème, quelque chose ne se sentait pas bien. Ils ont retravaillé le numéro en profondeur, en conservant certaines des références lyriques originales alors que la chanson prenait le titre «Chiquitita», qui signifie «petite fille» en espagnol.

Achevé fin 1978 dans leurs Polar Music Studios, le morceau est rapidement devenu le favori pour être le premier single de Voulez-Vous. Avec une voix sensible dirigée par Agnetha Fältskog, il a obtenu le feu vert avant le beaucoup plus optimiste ‘Does Your Mother Know’, qui est devenu le suivi. Cette décision a été confirmée lorsque ‘Chiquitita’ est devenu un single massif, en tête des palmarès en Belgique, en Finlande, en Irlande, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Rhodésie, en Afrique du Sud, en Espagne et en Suisse.

Libération et réception

Au Royaume-Uni, ABBA avait désormais atteint pas moins de sept singles n ° 1, mais était dans une série de versions qui étaient en deçà de cette référence. En effet, ce serait l’été 1980 avant qu’ils ne reprennent le sommet de la carte britannique, avec “ The Winner Takes It All ”. Aux États-Unis, où la forme de singles d’ABBA était toujours quelque peu inégale, elle a culminé au n ° 29.

La chanson a reçu un énorme lancement mondial quand ABBA l’a interprétée le 9 janvier, une semaine avant sa sortie le 16 janvier, au concert de charité Music For UNICEF, qui a également présenté Les Bee Gees, Rod Stewart, Donna Summer et d’autres étoiles. ABBA a ensuite fait don de la moitié de toutes les redevances sur les ventes du single à l’UNICEF.

Version en espagnol

Le groupe a également enregistré une version phonétiquement en espagnol, qui s’est vendue à un demi-million d’exemplaires rien qu’en Argentine. Cela figure sur la version espagnole de la compilation multi-platine ABBA Gold, désormais intitulée Oro: Grandes Éxitos, et qui a été rééditée l’année dernière. sur vinyle noir épais 180g.

Le 40e anniversaire de Voulez-Vous est célébré avec une réédition masterisée 2LP à demi-vitesse, un coffret simple de 7 pouces et une collection de disques d’images autonomes. Les rééditions sont maintenant disponibles et peuvent être achetées ici.