Chris Barnes de Six Feet Under se vante de la non-distanciation sociale

SIX PIEDS SOUS TERRE chanteur Chris Barnes s’est vanté de ne pas pratiquer la distance sociale alors que le coronavirus contagieux se propage dans la population.

Les autorités ont exhorté à maintes reprises les gens à rester chez eux et à éviter d’entasser les bars, les restaurants et les espaces publics dans le but de contenir le coronavirus. Depuis, ils ont intensifié les appels aux Américains pour aller au-delà du lavage des mains et s’isoler autant que possible parce que la maladie respiratoire résultante du coronavirus (COVID-19) serait 10 fois plus mortelle que la grippe.

Mais bien que certaines personnes aient des distances sociales, beaucoup ne le sont toujours pas.

Plus tôt dans la journée, l’homme de 53 ans Barnes – qui vient de terminer l’enregistrement d’un nouveau SIX PIEDS SOUS TERRE album en Floride – a pris son Twitter d’écrire: “A volé à travers le pays deux fois pendant une pandémie”, se référant apparemment à des voyages de son domicile de Seattle à Miami, où le nouvel album a été enregistré. “Pas malade. Resté dans un casino pendant 3 jours, des milliers de personnes jouant et s’amusant pas malades … étaient sur la plage tous les jours pendant 5 ou 6 jours avec des milliers de personnes aussi. Pas malade. Je vais aller profiter du jour. Vous les gars continuez “

Un des Chrisc’est Twitter Les abonnés ont répondu: “Bien joué. J’espère que vous avez propagé la maladie. Je suis sûr que toutes les infirmières et médecins en lutte apprécient vraiment tout votre travail acharné. Restez en métal mais restez réel et altruiste.” Un autre a sonné: “Tout le monde va l’obtenir tôt ou tard, c’est la réalité, alors baise-le en direct”

L’État de Washington, où Barnes vies humaines, a signalé le premier cas confirmé de coronavirus aux États-Unis en janvier, et comptait 1376 cas confirmés et 74 décès jeudi après-midi.

Les experts ont appelé tout le monde à pratiquer la distance sociale parce que certaines personnes peuvent avoir été infectées mais présentent des symptômes minimes ou peuvent penser qu’elles ont un rhume ou des allergies courants. De plus, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a demandé aux gens d’éviter les déplacements discrétionnaires afin de ralentir la propagation du virus – un concept connu sous le nom d’aplatir la courbe.



A volé à travers le pays deux fois pendant une pandémie.Pas de maladie.A séjourné dans un casino pendant 3 jours, des milliers de personnes jouant et s’amusant pas malades … étaient sur la plage tous les jours pendant 5 ou 6 jours avec des milliers de personnes également. Pas malade. Je vais profiter de la journée. Vous continuez sur pic.twitter.com/hknsvpNcVx

– Chris Barnes (@sixfeetofficial) 20 mars 2020

Et après? Vaccinations obligatoires pour un faux drapeau?

– Chris Barnes (@sixfeetofficial) 20 mars 2020

J’ai quitté Miami au bon moment … Je savais qu’ils allaient enfermer cette garce. # OUTbeforeTheLOCK

– Chris Barnes (@sixfeetofficial) 17 mars 2020

#SELFisolation une forme Kinder plus douce de #MartialLaw

– Chris Barnes (@sixfeetofficial) 17 mars 2020

Ils ne sont probablement pas inquiets parce que la plupart d’entre nous qui pensent réellement par nous-mêmes en savent plus sur l’histoire et n’achètent pas ce qui est vendu.

– Chris Barnes (@sixfeetofficial) 20 mars 2020



