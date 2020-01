Chris Cornell remporte le Grammy Award 2020 du meilleur package d’enregistrement

Chris Cornell, le 2LP éponyme de 17 titres, a été reconnu par la Recording Academy et l’industrie au sens large avec un Grammy Award du meilleur packaging d’enregistrement lors des cérémonies 2020. Ce prix est le deuxième Grammy Award lié à cette sortie, le premier étant en 2019 pour la meilleure performance rock pour le morceau inédit, “When Bad Does Good”.

Chris Cornell commémore sa vie et son héritage non seulement en tant que chanteur, mais en tant que poète et l’un des écrivains les plus prolifiques et des plus grandes voix de l’ère du rock moderne. Vicky Cornell voulait créer un album spécial pour les fans qui comprendrait une sélection de l’ancien sa longue carrière, présentant l’étendue de son travail et sa contribution à l’histoire de la musique avec des sélections extraites des profonds catalogues de ses trois groupes influents – Soundgarden, Temple of the Dog et Audioslave – ainsi que des chansons de sa carrière solo. Elle s’est tournée vers le producteur Brendan O’Brien, qui était un partenaire de confiance de Cornell au fil des ans, et Jeff Ament qui a créé l’emballage de Chris Cornell, désormais lauréat d’un Grammy 2020.

«Je suis reconnaissant à Jeff Ament et à tous ceux qui ont aidé à créer une si belle œuvre d’art du début à la fin, dans la mémoire d’amour et en hommage à Chris – il serait si fier!», A déclaré Vicky Cornell. “Et un grand merci à tous les fans qui aiment et soutiennent le projet, ont transmis l’héritage de Chris. Nos enfants et moi vous remercions du fond du cœur d’avoir gardé sa mémoire vivante. Chris Cornell Forever! »

«When Bad Does Good», a été produit, enregistré et mixé par Cornell, et a été retrouvé dans ses archives d’enregistrements personnels. Le morceau était l’un de ses favoris et ce n’est que lorsque son ami Josh Brolin a rappelé à Vicky la chanson inédite qu’elle a décidé de la partager avec ses fans. Cornell a remporté la meilleure performance rock à titre posthume aux 61e Grammy Awards pour «When Bad Does Good».

Chris Cornell est disponible en tant que Grammy Award Winning 2LP, en plus des versions Deluxe Edition 4CD, 1 CD et Digital, ainsi que du coffret Super Deluxe LP en vinyle couleur en édition limitée, réédité en 2019 en raison de la forte demande pour 2018 pressage de la collection originale. Le coffret a été réédité par l’épouse de Cornell, Vicky Cornell, au nom de The Chris Cornell Estate via UMe.

Le coffret en vinyle couleur Super Deluxe 4CD, 1DVD et 180 grammes 7LP en édition limitée contient 88 pistes – 64 chansons et 24 vidéos. Également inclus dans la boîte Super Deluxe, un livre photo à couverture rigide de 66 pages enveloppé dans du lin avec une couverture de signature en papier rouge, trois lithos d’artiste, trois lithos photo-chromatiques inspirés par la fascination lyrique de Cornell pour le soleil (les images prennent vie en tenant sous la lumière directe du soleil), un tapis de table tournante, un chiffon de nettoyage en vinyle en microfibre et une affiche murale de 36 x 48 pouces.

Chris Cornell est maintenant disponible et peut être acheté ici.