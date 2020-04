Chris Impellitteri dit qu’il a été approché par Sharon Osbourne à propos de rejoindre le groupe Ozzy

Dans une toute nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada, guitariste néo-classique Chris Impellitteri On lui a demandé s’il avait déjà été approché, au cours de sa carrière de trois ans et demi, pour rejoindre un big band. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “La réponse est oui, on m’a proposé plusieurs fois de rejoindre de grands groupes. Je ne vais pas dire qui ils sont, car leurs guitaristes existent toujours dans leurs groupes. eu cette opportunité.

“Je dois être honnête – je me sens vraiment béni”, a-t-il poursuivi. “Il y a quelque chose à faire votre propre truc. Si je devais rejoindre un groupe établi, auquel je serais ouvert si c’était quelque chose qui me passionnait vraiment – sur leur musique, sur l’artiste – mais je dois aussi reconnaître, serais-je heureux de jouer des reprises? Parce que c’est vraiment ce que vous faites – vous jouez la création de quelqu’un d’autre. Et il n’y a rien de mal à cela. Mais pour moi, j’aime pouvoir m’exprimer.

“La seule chose que j’aime vraiment en tant qu’artiste, c’est de commencer avec une toile vierge et de créer quelque chose qui vient de notre âme”, a-t-il ajouté. “Et donc rejoindre un groupe, je ne sais pas ce que j’en penserais.”

Chris a également parlé du moment où il a été contacté par Ozzy Osbournecamp sur la guitare pour le légendaire SABBAT NOIR chanteur. Il a dit: “C’est là que je vais,” est-ce que j’exagère la vérité? ” Je ne sais pas. Ce dont je me souviens, et pardonne-moi, c’était bien avant Zakk [[Wylde rejoint Ozzy]. Je perds mes années, parce que c’était il y a si longtemps – c’était peut-être en 86 ou 87 … je pense[[Jake E. Lee]était encore dans le groupe, pour être honnête. Je me souviens d’être revenu, car à cette époque, j’habitais à Hollywood, et je me souviens que j’avais des colocataires à cette époque. Je me souviens être rentré à la maison et mon colocataire a dit: “Hé, tu dois écouter.” Je me disais: “Quoi?” Et il va vers notre répondeur, et il a frappé ‘Play’ dessus, et c’était Sharon Osbourne. Et Sharon essentiellement dit, je suppose qu’elle et Ozzy me vérifiait et voulait savoir si je serais intéressé à jouer de la guitare pour lui.

“Je me souviens y avoir pensé, et c’était à cette époque, je crois,[Legroupe[thebandIMPELLITTERI]avait signé avec Relativité et Sony, ce qui était [before the release of the] ‘Faire la queue’ [album], nous avons donc eu un contrat d’enregistrement. Et je voulais le faire, car Excité [[Rhoads], il était comme un héros pour moi – c’est un de ces gars où, oui, je mordais la balle et disais: “Oh, oui, je veux jouer cette musique.” Parce que, encore une fois, je joue la création de quelqu’un d’autre, mais je l’aimais tellement, je serais dedans. Et je me souviens qu’ils m’ont appelé plusieurs fois – je leur ai probablement parlé quatre ou cinq fois. Mais je sais que, juridiquement parlant, j’avais un accord, donc je ne pouvais vraiment pas aller plus loin. Et c’était tout – c’était environ cinq ou six appels, et c’était la fin.

“Rétrospectivement, avec le recul, je serais idiot de ne pas l’avoir fait, mais la réalité est, qui sait à quel point ils étaient sérieux, car après cinq ou six conversations, cela n’a pas abouti. Le Jake chose, pour autant que je sache, a continué.

“Ma mémoire est déformée à propos de tout cela aussi, alors j’essaie de ne pas rester là et de dire:” Ouais, ils [had] un chèque d’un million de dollars qui m’attend, “” Chris ajoutée. “Ce n’était rien comme ça – il n’y avait aucun engagement. Je suppose qu’ils avaient un intérêt pour moi. Et je pense que cela a été initié à l’origine par un type A&R à Atlantic Records, qui, je suppose, était ami avec eux et les a tournés vers moi et ils ont commencé à écouter une partie de ma musique. Et à ce moment-là, je pense que la seule chose que nous avions était la IMPELLITTERI [self-titled] EP. “

On lui a demandé s’il enregistrerait un album avec Ozzy aujourd’hui s’il a été approché pour rejoindre Osbournedu groupe et contribuer au processus de composition, Chris a dit: “Je suppose que la réponse serait oui. Je serais idiot de ne pas le faire … Soyons honnêtes – oui, je le ferais probablement. Mais je voudrais faire un disque comme «Journal d’un fou»… Mais le permettraient-ils? … J’ai écouté Ozzynouveau record de[[‘Homme ordinaire’], J’ai entendu une partie du matériel solo, et, regardez, Ozzy super. Beaucoup semblent très Pro Tooled. Je l’écoute en tant que guitariste et – désolé – ça ne fait pas grand-chose pour moi. C’est de la bonne musique – ne vous méprenez pas.

“Avec quelqu’un comme moi, croyez-moi, j’ai la tête dure”, a-t-il poursuivi. “Alors, faisons comme si, dans mon exemple fantastique, il m’appelait à nouveau et disait:” Hé, nous voulons que vous soyez dans le groupe “, s’il me permet de faire un autre album comme «Journal d’un fou» ou premier album solo – où je pouvais faire des trucs comme ‘Révélation (Mère Terre)’, ‘M. Crowley ‘; des trucs comme ça – «Journal d’un fou», «Voler à nouveau haut», Je serais là en un clin d’œil. “

Réflexion sur «ce qui aurait pu être» Chris a ajouté: “En ’86, disons que j’ai pu le faire, et ça a fonctionné. Et je râlerais et gémirais ou autre chose, ‘Laissez-moi faire ‘Journal intime’, ‘ou quoi que ce soit, est-ce que l’un de ces disques, s’il l’avait fait, aurait été réussi? Parce qu’il est devenu beaucoup plus commercial [in the ensuing years]. C’étaient de super chansons avec Zakk Wyldeet ça a vraiment élevé OzzyLa carrière de commercialement, contre moi, étant plus du metal hardcore, est-ce que ça aurait blessé quelqu’un comme lui? Je ne sais pas.”

IMPELLITTERIdernier album de, “La nature de la bête”, qui a été publié en octobre 2018 via Frontiers Music Srl.