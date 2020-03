Chris Kael, de Five Finger Death Punch, ne se soucie pas des Grammy Awards

Dans une nouvelle interview avec Heavy1 de la France, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael on lui a demandé s’il se sentait L’Académie de l’enregistrement manque de respect au genre heavy metal en ne l’incluant pas dans la partie télévisée du Grammy Awards. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Je m’en fous, honnêtement. Je ne le fais vraiment pas. Le métal a toujours été en quelque sorte à l’extérieur. Il y a eu l’âge d’or du métal quand METALLICA jouait sur le Grammys et ainsi de suite, mais nous avons toujours en quelque sorte existé à l’extérieur de l’accepté. Et je préfère continuer comme ça. “

Il a poursuivi: “Tous ceux d’entre nous qui font ce truc de métal, nous n’écrivons certainement pas pour Grammys; c’est juste quelque chose qui arrive avec les gens. Je veux dire, je suis aussi foutue que mes copains de KILLSWITCH ENGAGE étaient là-bas. Mike D’Antonio [[ANTIDÉMARREUR bassiste], il m’a envoyé un message pendant que j’étais ici [on tour in Europe], et c’est comme: “ Êtes-vous à Los Angeles ce soir? ” Je me disais: «Nous ne sommes pas nominés pour Grammys, mec. C’est vous les gars. ‘ [Laughs] Donc, avoir nos amis là-bas le fait, c’est cool avec nous. Mais nous ne sommes pas préoccupés par les récompenses. Notre prix est chaque jour de sortir, de jouer devant ces gens et d’obtenir les commentaires des fans sur la façon dont ces chansons touchent la vie des gens. Nous ne nous soucions pas du prix. Nous voulons juste atteindre des vies et apporter autant de bien et de positivité que possible. “

Kaelest le camarade de groupe Zoltan Bathory récemment décrit POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS comme “le plus grand groupe inconnu au monde.” S’exprimant sur le fait que le hard rock et le métal ne sont tout simplement pas sous les projecteurs en ce moment, le guitariste a déclaré à Billboard.com: “Ce n’est tout simplement pas le genre qui obtient la couverture télévisée et la couverture grand public. Je pense que c’est simplement attribuable à cela. La Grammys ne montrent même plus les prix du hard rock / heavy metal à la télévision. De plus, il n’y a plus vraiment de presse imprimée. Nous avions auparavant toutes sortes de magazines traitant du genre. Fondamentalement, vous avez perdu toute la sous-culture parce que personne ne sert cela. Ce ne sont que les groupes traditionnels qui obtiennent de la presse, s’ils obtiennent la presse. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTShuitième album, “F8”, a été rendu public le 28 février. “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans quel chanteur Ivan Moody est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, tandis que le batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. La chanteuse célèbre deux ans de sobriété ce mois-ci.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lance une tournée nord-américaine de printemps le 8 avril à Sunrise, en Floride.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).