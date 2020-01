Chris Kael de Five Finger Death Punch sur l’album ‘F8’: ‘On dirait que la lame du couteau a été affûtée avec sobriété’

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael a parlé à Kaaos TV, de la Finlande, du huitième album du groupe, “F8”, qui doit arriver le 28 février via Meilleure musique de bruit. En ce qui concerne l’état d’esprit du groupe dans le processus d’écriture du nouveau LP, Kael a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Comme tout le monde le sait, nous avons eu quelques problèmes de substance dans le groupe il y a un certain temps. Je suis sur deux ans sobre maintenant. Ivan [[de mauvaise humeur, voix]est juste derrière moi; Je pense qu’il a 23 mois. Donc, en entrant dans ce processus d’écriture, juste la quantité de clarté, la quantité de concentration, pas de distractions supplémentaires du tout… Souvent, lorsque vous avez des gens qui utilisent des substances supplémentaires, de petites poussées mineures se transforment dans de grosses poussées, et c’est ridicule. Et juste une pression élevée – c’est notre huitième record maintenant. Mais dès la sortie de la porte, les trois premières chansons que nous avons écrites pour ce disque étaient des monstres. Nous étions, comme, ‘Woah! Ça va être génial.

“Je ne veux dire à personne quelles sont mes chansons préférées sur le disque, parce que je ne veux pas influencer l’opinion des autres à ce sujet”, a-t-il poursuivi. “Mais je vais vous dire que tous les autres groupes, tous les autres groupes de l’histoire du monde ont toujours dit:” Oh, c’est notre meilleur album de tous les temps. Nous faisons ceci, nous faisons cela. ” Mais je peux honnêtement vous regarder dans les yeux ici maintenant dans l’appareil photo et dire à tout le monde que ce nouvel album, «F8», est mon préféré POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS record jamais – haut la main. Pas seulement quelques chansons préférées, mais dans l’ensemble, c’est incroyable. Encore une fois, atteindre de nouvelles profondeurs lyriques. Ivan, avec sa clarté maintenant, [is] écrire beaucoup de choses introspectives. Une grande partie de la colère est toujours là, parce que c’est juste qui nous sommes et ce que nous faisons. Avec un nom comme POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, c’est encore un peu énervé, et nous sommes toujours un peu énervés, bien que nous soyons sobres maintenant. Donc, beaucoup de trucs d’introspection là-bas. Et juste les mélodies, et nous jouons tous très bien et clairement, concentrés. On dirait que la lame du couteau a été aiguisée avec sobriété. “

On lui a demandé s’il serait d’accord avec le guitariste Zoltan BathoryLe récent commentaire de “F8” représente une sorte de “renaissance” pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, Kael a déclaré: “Cent pour cent. Cela résume. Avec tous les différents travaux qui ont été effectués dans nos vies personnelles, professionnellement – juste dans tout. C’est une renaissance tout autour. Nous sommes plus heureux que nous ne l’avons jamais été, mieux que jamais, travailler ensemble mieux que jamais. Nous avons eu un certain feu autour de nous, à venir. Quiconque est avec nous depuis [2007’s debut album] «La voie du poing», c’est quelque chose qui nous a propulsés. Et venir sur notre huitième record maintenant, c’était vraiment une renaissance, une nouvelle génération pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS. Tout est très bien. Je ne peux pas me plaindre du tout.

“Je ne veux pas dire que nous n’avons plus rien à fâcher pour écrire, parce que nous le faisons définitivement”, a-t-il précisé. “Lorsque vous traversez les choses que nous avons traversées et traversons les changements émotionnels impliqués dans la nouvelle naissance de COUP DE POING FATAL, il y a beaucoup de [angry] des trucs à écrire [about] Ici. Donc je pense que vous allez tous être très agréablement surpris.

“Dans des interviews dans le passé, avec des disques qui sortaient, je dis toujours:” Oh, si vous avez aimé COUP DE POING FATAL avant, tu vas aimer celui-ci. Mais si tu ne nous aimais pas, tu ne vas toujours pas nous aimer. Mais avec celui-ci, je pense qu’il transcende dans le sens où nous avons fait ce que nous faisons, et nous l’avons toujours bien fait, mais je pense qu’avec ce nouveau, autant que le public a déjà augmenté, je pense vraiment que ce nouveau va nous ouvrir à d’autres personnes qui n’ont peut-être pas vraiment écouté POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS ou ont entendu des trucs et [been like], “Oh, je vais peut-être le vérifier.” Cette nouvelle, c’est partout, mec, en ce qui concerne les grandes chansons à chaque tour sur cette chose. Donc, je pense que tant que les choses vont bien en ce moment, nous intensifions continuellement notre jeu et je suis excité de savoir où ce nouveau disque nous mènera. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSLe nouveau disque de Kevin Churko, le producteur / ingénieur de disques et auteur-compositeur canadien qui vit actuellement à Las Vegas, où il travaille dans son studio privé, Le studio d’enregistrement Hideout.

Les tambours sur le LP ont été fixés par Charlie “Le moteur” Engen, qui a fait ses débuts en live avec le groupe lors de sa tournée d’automne 2018 avec BRISER LE BENJAMIN. Il est intervenu pour le batteur d’origine Jeremy Spencer, qui a quitté le groupe en décembre 2018 en raison d’une blessure au dos.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment annoncé les dates d’une nouvelle tournée nord-américaine au printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, pour se terminer le 20 mai à St. Paul, au Minnesota. PAPA ROACH, JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sur le prochain road trip.