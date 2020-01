Chris Martin a perdu la raison et a refusé de signer des autographes pour ses fans

Quand nous voyons le leader et chanteur de Coldplay, Chris Martin, jouer en direct ou se présenter en public, nous pensons que c’est un être de lumière qui est venu sur terre pour porter le message de paix et d’amour de ses chansons à tout le monde., bien que parfois cette perception que nous avons du musicien puisse être quelque chose de complètement différent, surtout s’ils vous harcèlent dans la rue et demandent des autographes au moment le moins indiqué.

Il s’avère que il y a quelques jours, ils ont capturé Martin dans les rues de Los Angeles, laissant un gala de charité au Hollywood Palladium, vous savez, normal pour un musicien comme lui. Comme de nombreux artistes et célébrités, Le chanteur de Coldplay l’attendait déjà pour vérifier certains fans (et chasser des autographes) pour lui demander de signer certains des éléments, tels que des disques, des affiches, des t-shirts et tout ce qui me vient à l’esprit en rapport avec le groupe dans lequel il joue.

Selon TMZ, Chris Martin ne s’amusait pas, au lieu de sourire et de servir chacun des fans qui avaient en main, l’artiste britannique est devenu fou et a demandé à tout le monde de lui montrer une décenceeh bien ouipar exemple, il fait vendre toutes les choses qu’il signe sur Internet. Au cas où cela ne suffirait pas, Chris était également désolé pour la performance qu’il avait faite lors du galaEh bien, il a dit que ça n’avait pas été si bon et il l’a évalué comme «de mi3% da». Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant juste ICI.

Après cette boisson amère (et après que la mousse ait été abaissée sur son chocolat), Chris a reconsidéré un moment et a fini par répondre aux souhaits de tous les fans, en signant certains des articles chanceux qu’ils avaient apportés., pour fuir plus tard l’endroit.

Martin n’est pas le premier musicien –Pas le dernier–nous avons vu ce genre de problèmes avec les fansEh bien, il y a quelques années, le chef de Queens of the Stone Age, Josh Homme, avait une colère similaire et qui a même abouti à un procès contre le guitariste après aurait agressé verbalement et physiquement un collectionneur qui cherchait son autographe. Maintenant, Chris Martin a été retiré de sa place.