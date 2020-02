Chris Robinson des Black Crowes: “ Je me suis excusé auprès des riches d’être négatif et d’être horrible ”

Frères Chris et Rich Robinson a parlé à Planet Rockc’est “My Planet Rocks” à propos de leur tournée d’été de 46 dates, marquant LES CROWES NOIRES‘premiers concerts ensemble depuis 2013. Le groupe interprétera son premier album multi-platine 1990 “Secouez votre argent Maker” dans son intégralité, avec une poignée d’autres succès et favoris.

LES CROWES NOIRES officiellement dissous en 2014, avec Rich Robinson publiant une déclaration suggérant que son frère lui a demandé de renoncer à sa part égale du groupe.

Interrogé sur les différences qui ont conduit à la scission du groupe, Chris a dit: “C’est drôle, je pense que c’était des raisons bien plus personnelles que musicales, bien que nous ayons eu nos différences musicales ici et là. Mais juste le tourbillon de la première décennie de ce groupe et les choses auxquelles nous avons survécu – les bonnes choses, les mauvaises choses – nous n’avons jamais eu la chance de nous arrêter et de faire un inventaire, émotionnellement ou physiquement [or] mentalement. Donc, dans un sens, c’était définitivement… Tout changement est de nature cathartique. Mais prendre ce temps libre et être là où nous en sommes maintenant, Riches et le fait d’avoir ce temps à part, nous a permis de reprendre en quelque sorte en tant que frères et d’être adultes et de regarder la vie de chacun sans ressentiment ni jugement et sans aucun des problèmes ou des tracas du passé. Cela étant dit, je pense Riches et moi, quoi qu’il arrive, la musique est toujours là pour nous. Nous avons cette langue ensemble. Riches, quand il me joue quelque chose, je prends un morceau de papier et commence à fredonner une mélodie et nous écrivons. C’est ce que nous faisons, quand il est temps de le faire. Cela n’a jamais été l’un de nos problèmes; la musique n’a jamais vraiment été un problème. Et maintenant que nous sommes plus âgés et que nous avons vécu beaucoup de choses et de mariages et que nous avons des enfants… C’est triste quand ma fille de 10 ans, comme: «J’ai des cousins? Je ne les ai jamais rencontrés. ‘ C’est la vraie vie. “

En ce qui concerne la façon dont ils se sont reconnectés après plus d’une demi-décennie de ne pas se parler, Chris a déclaré: “Quand vous pensez à l’industrie de la musique, Riches était en train de faire[[LE] PIE [[SALUER]et d’autres choses, j’avais[[FRÈRE CHRIS ROBINSON]. Mais nous ne changeons pas le monde – nous faisons du bon travail, nous faisons de bons disques, nous tournons et nous retrouvons. Mais chaque année, quelqu’un disait, ‘Tu veux faire LES CROWES NOIRES? Les gens veulent gagner de l’argent, et ils savent qu’il y a de l’argent attaché à cela. Mais pendant de nombreuses années, Rich et moi avons dit séparément: «Non. Non. Non, non. Merci beaucoup. C’est ce que nous faisons. Je vous remercie. Non, merci.’

“Honnêtement, je ne savais même pas que c’était le 30e anniversaire[de[of«Secouez votre argent»]; c’est arrivé “, at-il poursuivi.” Le CRB touchait à sa fin. Je ne savais même pas vraiment quoi RichesLes plans étaient, parce que nous ne nous étions pas parlé depuis près de sept ans. Et il se trouve que cela a commencé à se produire. Quelqu’un dans notre vie était, par exemple: «Au fait, j’ai parlé à Riches…’ ‘J’ai parlé à Chris. ‘ Et nous étions dans un endroit. Personnellement, dans ma vie, ces dernières années, avec ma petite amie, qui est maintenant ma femme, j’ai commencé une nouvelle relation, laissé une ancienne relation – beaucoup de choses ont changé dans ma vie, des choses qui ont ouvert beaucoup de choses qui Je ne regarde pas le monde de manière négative ou comme le passé, Riches et la relation de moi. Et puis c’était juste, comme, oh, nous voici dans ce nouveau genre d’endroit. Et comme les petits pas ont eu lieu, tout est pareil – nous voulons tous les deux les mêmes choses; nous ressentons tous les deux la même chose à propos de ce que cela pourrait être, à quoi cela pourrait ressembler, quelles sont les couleurs? À quoi ça sent? À quoi ça ressemble? Et c’est tout ce dont vous aviez besoin – cette étincelle. “

A demandé s’il y avait des plans pour LES CROWES NOIRES pour faire de la nouvelle musique après la prochaine tournée, Chris a déclaré: “La musique a toujours été là pour Riches et je. Mais je pense qu’une chose que nous avons apprise est même il y a quelques années, nous serions, comme, “D’accord, faisons un disque.” “D’accord, que faisons-nous ensuite?” Maintenant, nous avons cette tournée et nous voulons célébrer cette musique. Et nous n’avons jamais joué cette musique de la façon dont nous l’avons enregistrée et mise. Donc, je pense que nous voulons juste rester concentrés et aimer célébrer cette musique. Et pour nous, je pense que la partie rock and roll est importante. Tout comme en 1990, personne ne jouait de la musique comme ça. Eh bien, nous sommes ici en 2020, et personne ne joue de la musique comme LES CROWES NOIRES. Voilà ce que nous allons faire. Et soyez vraiment reconnaissant de tout cela. Et je veux juste faire une raquette juste. “

Selon Chris, lui et son frère se trouvent dans un espace personnel bien meilleur maintenant qu’il y a six ans.

“Pour Riches et moi, être maître de notre propre navire, c’est aussi quelque chose qui tarde à venir “, a-t-il dit.” Ce n’est que de la communication, mais c’est une relation, et c’est parfois la chose la plus difficile de toutes.

“Nous n’avons pas de regrets”, Chris ajoutée. “Je me suis excusé auprès de Riches d’être négatif et d’être horrible et de dire des choses sur lui “, at-il expliqué.” Et je pense qu’il sait instantanément si je dis que c’est sincère. Mais j’ai aussi expliqué beaucoup de mon attitude et les trucs venaient d’une longue dépression et de trucs négatifs. Et peut-être que mon ego a été blessé et mes ressentiments – juste des choses normales – mais une fois que vous commencez à les déballer et à les gérer, acceptez la responsabilité de ces choses. “

Pressé de savoir s’il pense que ses retrouvailles avec son frère sont là pour rester, Chris a déclaré: “Je suis sûr que Riches et ma relation en tant que frères et en famille ne va nulle part. Et maintenant, en termes de ce que nous voulons faire musicalement, cela dépend de nous. Et je pense que nous sommes super heureux, et je pense que c’est une façon vraiment pragmatique de voir les choses pour dire que tout ce que nous avons vraiment à faire, c’est cet été et cet automne, venir en Europe et au Royaume-Uni pour jouer cette musique. Et c’est facile. “

LES CROWES NOIRES a joué deux spectacles de retrouvailles en novembre à West Hollywood, en Californie et à New York.

Joindre Chris et Riches dans le nouveau CROWES NOIRES la gamme sont Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

La tournée officielle démarre correctement le 17 juin à l’Austin360 Amphitheatre d’Austin, à Austin, le 19 septembre au Forum de L.A.