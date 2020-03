Chris Slade est-il toujours membre de l’Ac / Dc? «Je n’ai aucune indication que je ne suis pas», dit-il

Chris Slade dit qu’il n’a “eu aucune indication” qu’il ne fait plus partie de AC DCest en tournée.

Le joueur de 73 ans a joué de la batterie pour AC DCc’est “Rock Or Bust” tour du monde après Phil Rudd a été arrêté pour possession de drogue et menace de tuer un employé. Depuis, AC DC a apparemment fini d’enregistrer un nouvel album, avec Rudd assis derrière le kit dans le studio.

Slade abordé son statut actuel avec AC DC lors d’une interview qui a été menée par Barbara Caserta de Linea Rock le 14 février à Bergame, en Italie. On lui a demandé s’il savait qu’il était toujours AC DC ou pas, Slade a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Je n’ai aucune indication que je ne le suis pas. Mais AC DC, comme vous le savez probablement, ont toujours pris cinq ans entre rien. Et puis soudain vous obtenez [a phone call], ‘[Come to] Floride la semaine prochaine. ‘L.A., 10 jours.’ Ils ont toujours été comme ça. “

Slade a également parlé de la façon dont il a découvert que AC DC le voulait de retour dans le groupe pour la “Rock Or Bust” tournée il y a cinq ans. Il a dit: “Je travaillais avec[[LA CHRIS SLADE] CHRONOLOGIE en Suisse, et mon téléphone est un téléphone américain. Et j’ai vu ce numéro de New York. Parce que ce qui s’était passé… Les gens me répétaient: «Avez-vous déjà reçu l’appel? Avez-vous eu l’appel? Avez-vous eu l’appel? Et moi [said]«Non, je n’ai pas eu l’appel et ils ne m’appelleront pas. D’accord?’ Après les premiers mois, je me suis dit: «Oh, je ne vais pas recevoir d’appels maintenant. Angus [[Jeune, AC DC guitariste]a probablement un neveu qui joue de la batterie ou quelque chose. J’étais donc sur la route avec CHRONOLOGIE et j’ai reçu cet appel, et je me suis dit: “Wow!” C’était le manager, et il a dit:Chris, les gars aimeraient que vous reveniez. Et même à la fin de celui-ci – et cela a duré, comme, probablement, 10, 15 minutes – à la fin de celui-ci, j’ai dit: «Est-ce que cela vient des gars, du groupe? Et il a répondu: ‘Bien sûr, ça vient du groupe.’ Et moi [went], “D’accord alors.” Au fait, j’avais déjà dit “oui”. “

Slade suivi à l’origine Simon Wright dans AC DCcomposition, se joignant à temps pour jouer sur les années 1990 “La lame du rasoir” album. Quand Rudd retourné en 1995, Slade on m’a montré la porte et j’ai ressenti de mauvais sentiments à ce sujet pendant un certain temps.

Il y a quatre ans, AC DC chanteur Brian Johnson a été forcé de quitter le groupe à la mi-tournée en raison d’un niveau dangereux de perte auditive. Il a finalement été remplacé sur la route par GUNS N ‘ROSES chanteur Axl Rose.

À l’été 2018, Rudd et Johnson, avec des guitaristes Jeune veau et Stevie Young, ont été photographiés à l’extérieur de Vancouver Studios d’entrepôt. Sur la base des images, l’hypothèse était que AC DC était en train de faire – ou du moins de planifier – un autre album, avec Rudd et Johnson tous les deux de retour dans la programmation.

Depuis AC DC a terminé le cycle de tournée pour son album de 2014 “Rock Or Bust” il y a trois ans et demi – une randonnée mouvementée qui a résisté à la retraite forcée et à la mort éventuelle du co-fondateur Malcolm Young, plus les départs de Johnson, Rudd et bassiste Cliff Williams – les fans se sont demandé si l’unique membre fondateur restant Jeune veau garderait le groupe en marche ou déciderait qu’il était temps pour AC DC pour l’emballer.

En février 2019, une photo a fait surface sur les réseaux sociaux suggérant que Williams est également revenu à AC DC et apparaîtra sur l’album de retour rumeur qui devrait sortir dans les prochains mois.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).