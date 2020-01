Chris Stapleton annonce la tournée phare du «All-American Road Show» 2020

La superstar country Chris Stapleton organise son «All-American Road Show» à travers le pays cet été et cet automne.

La tournée en tête d’affiche revient avec une nouvelle série de spectacles comprenant des arrêts au Gorge Amphitheatre de l’État de Washington le 20 juin, au Truist Park d’Atlanta le 18 juillet, à la Bridgestone Arena de Nashville le 2 octobre et au Madison Square Garden de New York le 10 octobre.

Stapleton devrait également faire ses débuts au Wrigley Field de Chicago avec des invités spéciaux Jason Isbell et le 400 Unit, The Dirty Knobs avec Mike Campbell et le supergroupe de musique country The Highwomen, qui comprend Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris et Amanda Shires.

Dwight Yoakam, Elle King, Hank Williams Jr, Kendell Marvel, Margo Price, Nikki Lane, Sheryl Crow, The Marcus King Band et Yola figurent parmi les autres invités spéciaux qui participent au «Road Show».

Les préventes de billets débuteront le mardi 4 février à 10h00, heure locale pour les titulaires de carte Citi, tandis que les billets grand public pour les concerts nouvellement annoncés commenceront le vendredi 7 février à 10h00, heure locale.

Cette année, les autres temps forts de la tournée incluent le premier événement au Globe Life Field des Texas Rangers le 14 mars ainsi que l’événement caritatif A Concert for Kentucky. Le spectacle bénéficiera au Fonds de ville natale hors-la-loi nouvellement créé de Stapleton et se tiendra au Kroger Field de l’Université du Kentucky le 25 avril 2020.

Le concert mettra en vedette des invités très spéciaux Willie Nelson & Family, Sheryl Crow et Yola, avec 100 pour cent des recettes nettes versées au fonds Outlaw State of Kind Hometown de Chris et Morgane Stapleton. Le fonds soutiendra spécifiquement les organisations locales et nationales ayant un impact direct sur le Kentucky, avec des distributions de subventions initiales axées sur l’éducation musicale et artistique.

Cet été voit également l’ouverture d’une nouvelle exposition au Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville en l’honneur de la carrière impressionnante de Stapleton. L’exposition fait suite à une série d’années marquantes pour Stapleton, après la sortie de son premier album révolutionnaire Voyageur, ainsi que ses suivis acclamés: From A Room: Volume 1 de 2017 et From A Room: Volume 2.

11 mars: Corpus Christi, TX – American Bank Center #

12 mars: Austin, TX – Frank Erwin Center #

14 mars – Arlington, TX – Globe Life Field *

20 mars – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum +

21 mars – Birmingham, AL – Legacy Arena au BJCC +

22 avril – Toledo, OH – Huntington Center +

23 avril – Columbus, OH – Schottenstein Center +

25 avril – Lexington, KY – Un concert pour le Kentucky – Kroger Field †

4 juin – Albuquerque, NM – Amphithéâtre d’Isleta ‡

5 juin – Phoenix, AZ – Ak-Chin Pavilion ‡

6 juin – San Bernardino, Californie – Amphithéâtre Glen Helen ‡

11 juin – Bakersfield, Californie – Arena de Mechanics Bank °

12 juin – Sacramento, Californie – Amphithéâtre Toyota °

13 juin – Mountain View, Californie – Amphithéâtre Shoreline °

18 juin – Boise, ID – Ford Idaho Center Arena °

19 juin – Portland, OR – Amphithéâtre d’approvisionnement en lumière solaire °

20 juin – George, WA – The Gorge Amphitheatre °

25 juin – Salt Lake City, UT – Amphithéâtre USANA§

26 juin – Denver, CO – Pepsi Center§

30 juin – Milwaukee, WI – Summerfest à l’Amphithéâtre américain d’assurance familiale ^

16 juillet – Estero, FL – Hertz Arena ##

17 juillet – Orlando, FL – Amway Center ##

18 juillet – Atlanta, GA – Truist Park **

23 juillet – Darien Center, NY – Amphithéâtre du lac Darien ##

24 juillet – Syracuse, NY – St. Amphithéâtre Joseph’s Health à Lakeview ##

25 juillet – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center ##

30 juillet – Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain ++

31 juillet – Philadelphie, PA – BB & T Pavilion ++

1er août – Mansfield, MA – Xfinity Center ++

6 août – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center ++

7 août – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion ++

8 août – Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek ++

12 août – Gilford, NH – Pavillon NH Bank ††

13 août – Gilford, NH – Pavillon NH Bank ††

20 août – Sioux Falls, SD – Denny Sanford PREMIER Centre ††

29 août – Chicago, IL – Wrigley Field ‡‡

1er octobre – Knoxville, TN – Arena Thompson-Boling +

2 octobre – Nashville, TN – Bridgestone Arena +

8 octobre – State College, Pennsylvanie – Bryce Jordan Center +

9 octobre – Atlantic City, NJ – Jim Whelan Boardwalk Hall +

10 octobre – New York, NY – Madison Square Garden +

15 octobre – Columbia, MO – Mizzou Arena +

16 octobre – Tulsa, OK – BOK Center + (en vente le 14 février)

17 octobre – Lincoln, NE – Pinnacle Bank Arena + (en vente le 14 février)

22 octobre – Lubbock, TX – United Supermarket Arena +

23 octobre – San Antonio, TX – AT & T Center + (en vente le 27 mars)

#Jamey Johnson et Yola

* Willie Nelson & Family, Jamey Johnson et Yola

+ Le Marcus King Band et Yola

† Willie Nelson & Family, Sheryl Crow et Yola

‡ Dwight Yoakam et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

° Margo Price et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

§Sheryl Crow et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

^ Sheryl Crow

## Sheryl Crow et Kendell Marvel

** Hank Williams Jr., Sheryl Crow et Kendell Marvel

++ Elle King et Kendell Marvel

†† Elle King et Nikki Lane

‡‡ Les Highwomen, Jason Isbell and the 400 Unit et The Dirty Knobs avec Mike Campbell