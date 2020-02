Christine and the Queens partage un nouvel EP et un court métrage: Regardez

Christine and the Queens ont surpris a sorti un nouvel EP à six pistes intitulé La vita nuova (via Parce que la musique). Elle a également partagé un film compagnon du même nom, tourné au Palais Garnier de Paris par Colin Solal Cardo avec la chorégraphie de Ryan Heffington («Chandelier» de Sia). Vérifiez-les tous les deux ci-dessous. Retrouvez les éditions physiques de La vita nuova sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Plus tôt ce mois-ci, Christine et le Queens ont partagé le morceau principal du PE “People, Ive been sad”. L’année dernière, elle a abandonné le duo «Gone» avec Charli XCX.

Regardez Christine and the Queens sur «Over / Under» de Pitchfork:

.