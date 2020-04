Christophe, chanteur pop français, mort à 74 ans

Le chanteur pop français Christophe est décédé, rapporte l’Agence France-Presse. Parlant à l’., la femme de Christophe, Véronique Bevilacqua, a déclaré qu’il était mort d’emphysème. Le journal français Le Parisien avait précédemment rapporté que Christophe était positif pour COVID-19; l’agent du défunt chanteur n’a pas confirmé ou nié le rapport, selon l’.. Christophe avait 74 ans.

Christophe est né Daniel Bevilacqua en 1945. Il a sorti son premier album en 1965. Le disque mettait en vedette son single «Aline». En 1974, Christophe a collaboré avec Jean-Michel Jarre, qui a écrit les paroles de plusieurs chansons sur Les mots bleus. Il a continué à sortir des albums dans les années 70, 80, 90, 00 et même dans les années 2010, partageant son dernier album Les Vestiges du chaos en avril 2016.

Jean-Michel Jarre, Christine and the Queens et le ministre français de la Culture Franck Riester ont partagé les souvenirs de Christophe. «Ses paroles, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, émus», écrit Riester en français. “Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une partie de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile.”

Chris a écrit, également en français, “Christophe était mon chanteur préféré.” Retrouvez leurs souvenirs ci-dessous.

