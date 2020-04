Christopher Bear de Grizzly Bear annonce son premier album solo et partage une nouvelle chanson: écouter

Le batteur de Grizzly Bear Christopher Bear a annoncé son premier album solo, comme le note BrooklynVegan. Bear, qui enregistre sous le nom de Fools, sortira Fools ’Harp Vol. 1 le 18 mai via Music From Memory. Ci-dessous, écoutez une nouvelle chanson intitulée «Deefyfe».

“Quand j’ai commencé à créer cette collection de musique l’été dernier, l’intention était simple et illimitée … de faire un tas d’explorations instrumentales, de suivre les intuitions et de voir ce qui pourrait prendre forme”, a écrit Christopher Bear sur Instagram. «Le monde était dans un endroit très différent, mais certaines des qualités méditatives et d’autoréflexion que j’ai trouvées en rendant la musique particulièrement pertinente aujourd’hui, je me retrouve à chercher du réconfort en me transportant brièvement dans un autre monde pendant ces temps inconnus.»

Ces dernières années, Christopher Bear a composé de la musique originale pour High Maintenance de HBO. Le dernier album de Grizzly Bear, Painted Ruins, est arrivé en 2017.

Lisez «La musique de la haute maintenance n’est pas les bourrages de stoner de votre père» sur le terrain.

Fools’s Harp Vol. 1:

01 Rintocco

02 Source

03 Aeg Old

04 Deefyfe

05 Snodae

06 Metaqua

07 Nnuunn

08 Terz

09 Dolpherde

.