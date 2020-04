Christopher Cross conclut un contrat avec COVID-19 – “La pire maladie que j’ai eue”

Christopher Cross est le dernier musicien à avoir contracté COVID-19, l’appelant «peut-être la pire maladie».

L’auteur-compositeur-interprète est surtout connu pour ses succès des années 80, notamment «Sailing» et «Arthur’s Theme (Best That You Can Do)». Il a publié un bref message sur Facebook, partageant sa lutte contre le virus.

«Chers amis, je suis désolé de vous annoncer que je fais partie du nombre croissant d’Américains testés positifs pour le virus COVID-19. Je n’ai pas l’habitude de discuter des problèmes médicaux sur les réseaux sociaux, mais je le fais dans l’espoir que cela aidera les autres à comprendre la gravité et la contagiosité de cette maladie. “

“Bien que j’ai la chance d’être soigné à la maison, c’est peut-être la pire maladie que j’aie jamais connue”, écrit Christopher Cross.

Il termine le message en s’adressant aux personnes qui pensent toujours que la pandémie n’est pas une menace grave. Il demande aux fans de rester à la maison et de suivre les directives du CDC pour aider à contrôler la propagation du virus.

Cross est devenu célèbre en 1979 avec la sortie de son premier LP, Christopher Cross. Des morceaux comme «Ride Like the Wind» et «Sailing» sont devenus des succès à la radio. Ils ont aidé Cross à balayer les Grammys de 1981 – remportant les quatre catégories principales. Aucun autre artiste n’a réussi cet exploit depuis, jusqu’à ce que Billie Eilish remporte les quatre catégories principales des Grammys cette année.

Cross a pris la route l’an dernier avec Micky Dolenz, Todd Rundgren, Jason Scheff et Joey Molland. Le groupe interprète la musique de l’album blanc des Beatles.

Aux États-Unis, la pandémie de coronavirus continue de s’aggraver. Il y a maintenant 272 000 cas à travers le pays, avec 6 991 décès au moment de la rédaction du présent rapport. L’impact économique du virus est stupéfiant – 6,6 millions d’Américains ont déposé des demandes de chômage cette semaine.

Le virus a pris le talent musical légendaire de ce monde, peu importe leur âge. L’ampleur réelle de l’impact économique sur l’économie n’a même pas commencé à faire surface.