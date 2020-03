Chromatics partage la nouvelle chanson «Famous Monsters»: écouter

Chromatics a partagé une autre nouvelle piste. Écoutez «Famous Monsters» et son homologue instrumental ci-dessous.

“Famous Monsters” est la deuxième nouvelle chanson de Chromatics cette année, après “TOY” en février. Le groupe a abandonné son album Closer to Grey, leur premier album depuis Kill for Love en 2012, par surprise en octobre. Entre les deux disques, le groupe a parfois sorti des singles, comme «Time Rider» de l’année dernière et «House of Dolls» de 2018. ” Chromatics a également sorti une paire de reprises l’année dernière: une interprétation de «Dialogue (I Want to Be Alone)» de Jackson C. Frank, et une version de «Petals» de Hole pour le film Netflix The Perfection. Le groupe n’a pas encore dit quand ils sortiront leur album de longue date Dear Tommy.

