Chromatics partage la nouvelle chanson «Toy»: écouter

Chromatics a sorti un nouveau single appelé “Toy”. Il arrive en trois versions différentes: “Toy”, “Toy (On Film)” et “Toy (Instrumental)”. Découvrez-le ci-dessous.

Dans une déclaration sur le morceau, la chanteuse Ruth Radelet a déclaré: “C’est une chanson qui essaie d’oublier quelqu’un dont vous êtes toujours amoureux même si vous vous traitez comme un objet.” La surprise du groupe a sorti Closer to Gray, leur premier album depuis 2012 Kill for Love, en octobre. L’année dernière, le groupe a également repris Jackson C. Frank («Je veux être seul») et Hole («Pétales»).

