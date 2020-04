Chromatics révèle une nouvelle liste de chansons de Dear Tommy, partagez la nouvelle chanson «Teacher»: Écoutez

L’année dernière, Chromatics a sorti son nouvel album Closer to Gray. L’album a été surnommé le «septième» album du groupe. Leur album 2012 Kill for Love était leur cinquième, et, avec une nouvelle annonce aujourd’hui, il semble que Johnny Jewel pourrait enfin sortir l’album qu’il taquine depuis plus de cinq ans: Dear Tommy.

Ce soir, une nouvelle tracklist pour Dear Tommy a été révélée. L’album présente des versions inédites des trois chansons qui ont été publiées précédemment («Just Like You», «Dear Tommy» et «Time Rider»). Jusqu’à présent, aucune autre chanson n’est inédite. Trouvez la liste des pistes ci-dessous. Cher Tommy n’a toujours pas de date de sortie officielle.

Une vidéo réalisée par Johnny Jewel pour une nouvelle chanson intitulée «Teacher» a également été partagée. Regardez-le ci-dessous.

La chronologie de Dear Tommy remonte à plus d’une demi-décennie. L’album a été annoncé pour la première fois en décembre 2014 avec la promesse qu’il arriverait dans les prochains mois. Plusieurs chansons de la première tracklist de l’album ont été promises dans les années qui ont suivi l’annonce initiale.

Puis, en 2017, il a été annoncé que l’album avait été entièrement mis au rebut. Le manager de Jewel à l’époque a affirmé que Jewel avait détruit chaque copie physique de Dear Tommy après avoir vécu une expérience de mort imminente. Il a également été affirmé que Jewel avait complètement réenregistré le projet. À un moment donné, Dear Tommy a reçu une date de sortie à l’automne 2018.

En plus de Closer to Gray et des singles individuels de Dear Tommy, Johnny Jewel a été occupé à travailler sur le prochain album de Desire. Il a également aidé à la bande originale de la dernière saison de Twin Peaks de David Lynch. Récemment, Johnny Jewel a partagé un remix d’Angel Olsen.

Revisitez le long métrage de Pitchfork en 2015 «Into the Black: Johnny Jewel’s Dark Disco Empire».

Cher Tommy:

01 Sang frais

02 Glitter

03 Ne dites jamais

04 Comme toi

05 Elle dit

06 Le moment

07 Time Rider

08 Clôtures blanches

09 Enseignant

10 Entre les lignes

11 Trop tard

12 Cher Tommy

13 Mélodrame

14 Ultra Vivid

15 daltonien

16 Parfois

17 Dream Sequence

18 sommeil sans fin

