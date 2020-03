Chronixx annonce un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson: Regarder

La star jamaïcaine du reggae Chronixx a annoncé son prochain album. Dela Splash sortira plus tard cette année. Avant le LP, Chronixx a partagé le premier single «Dela Move» avec un visuel réalisé par Nabil Elderkin, qui a réalisé des clips pour Frank Ocean, Kanye West, Dua Lipa, etc. Découvrez-le ci-dessous (via Vanity Fair).

Dela Splash est la suite du premier Chronology de Chronixx 2017, qui a été nominé pour le Grammy Award du meilleur album de reggae.

