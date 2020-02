Chuck Berry Doc Brown a regardé un bel homme pour une première sur PBS

Rapporté par Danny Glover, le documentaire Chuck Berry: Brown Eyed Handsome Man fait partie d’une programmation spéciale diffusée en avant-première sur les stations PBS d’Amérique du Nord à partir du samedi 29 février.

Chuck Berry: Brown Eyed Handsome Man est une collection de performances des plus grandes icônes du rock de l’histoire interprétant des chansons préférées de leur héros autoproclamé Chuck Berry. Un record historique de l’impact de plusieurs décennies et continu du père du rock -‘n-roll, le programme présente – pour la première et peut-être la seule fois de tous les temps – des performances complètes des légendes de la musique rock honorant l’homme qui, selon eux, a tout commencé.

Les artistes du documentaire incluent The Beatles, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix, Tom Petty, Linda Ronstadt, Jeff Lynne et plus, filmés à la hauteur de leur propre carrière, exécutant le travail de Chuck Berry. Berry lui-même est également présenté dans un certain nombre de solos et de duos.

Célébrant l’héritage inimitable de Berry et son influence sur le rock’n’roll, Brown Eyed Handsome Man s’ouvre sur une performance intemporelle de Berry et Keith Richards qui échangent des coups de guitare sur «Carol» du légendaire film de concert Hail! Saluer! Rock ‘n’ Roll, et couvre plus de quatre décennies de performances captivantes à travers un mélange de séquences classiques, rares et peu disponibles de certains des plus grands artistes du monde rendant hommage au Berry.

Il y a les Beatles lors de leur tout premier concert aux États-Unis qui interprète “ Roll Over Beethoven ” aux masses assourdissantes du Washington Coliseum de Washington, DC, les Rolling Stones cette même année, mettant leur spin sur “ Around and Around ” devant un Une foule effrénée au Royaume-Uni, Jimi Hendrix affrontant ‘Johnny B. Goode’ à Berkeley, en Californie en 1970, quelques mois seulement avant son décès, et Berry lui-même rejoignant Bruce Springsteen et le E Street Band pour une rencontre unique. performance à vie de cette chanson emblématique au Concert For The Rock and Roll Hall of Fame en 1995.

Ailleurs, Paul McCartney rend hommage à l’une de ses plus grandes influences avec une performance intime et inspirée de 1999 de “ Brown Eyed Handsome Man ” dans le Cavern Club de 250 capacités où les Beatles sont nés tandis que Tom Petty et The Heartbreakers livrent une version séduisante de “ Carol ‘à partir de 2011 et son compagnon de groupe Travelling Wilburys Jeff Lynne et Electric Light Orchestra wow avec leur remaniement élaboré de “ Roll Over Beethoven’ ‘de leur performance d’induction Rock and Roll Hall of Fame 2017 qui s’ouvre avec la Cinquième Symphonie de Beethoven avant de se lancer dans la chanson à succès de Berry.

Témoignant de leur amour et de leur respect pour Berry, toutes les images ont été accordées par l’artiste ou la succession de l’artiste et certaines ont été fournies par leurs archives personnelles. Une grande partie de la séquence a été améliorée numériquement à partir de la source originale pour la présenter dans la meilleure qualité possible pour la première fois.

“En 50 ans de travail avec Chuck Berry, je l’ai vu jouer des centaines de fois et il n’y avait tout simplement personne comme lui. Il était un showman si dynamique et aimait jouer pour ses fans », a déclaré Dick Alen, l’agent de longue date de Berry.

«Ce programme fait un travail formidable de le présenter en concert à travers une variété d’époques de sa carrière et c’est un merveilleux hommage de voir ces collègues légendes interpréter ses chansons. Voir tout cela fait vraiment ressortir combien d’artistes il a influencés et que le rock and roll n’aurait pas été ce qu’il aurait été sans Chuck Berry. »

