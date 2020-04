Chuck Berry “Retour là où il appartient” chez Chess Records

Il peut être tentant de penser que le classique Chuck Berry songbook a été essentiellement formé dans ses premières années d’enregistrement. Il est donc également très gratifiant d’explorer les travaux ultérieurs, souvent sous-estimés, de l’ouvrier du rock’n’roll. En particulier, nous tournons notre attention vers la remarquable «Tulane», qui a annoncé son retour au label Chess en 1970 et, sept ans plus tard, a fait un carton à un autre groupe d’admirateurs britanniques.

Après son premier et inoubliable sort avec Chess, qui a fourni tant de textes du son rock’n’roll qu’il a aidé à créer, Berry a continué à enregistrer pour Mercury. Ses albums pour le label entre 1966 et 1969 comprenaient son premier LP en concert, Live At Fillmore Auditorium, sur lequel il était accompagné par le Steve Miller Groupe de blues. Son dernier album studio Mercury portait le titre mémorable Concerto In B. Goode.

Retour là où tout a commencé

Mais en 1970, Chuck est revenu à la compagnie qui avait été créée par Leonard et Phil Chess. Le passage de trois ans fournirait plus tard le coup fracassant enregistrement live nouveauté “My Ding-A-Ling.” Il a commencé à enregistrer pour le titre approprié Back Home, son premier album de retour sur Chess, en novembre 1969 aux studios Tel Mar, avec d’autres sessions l’année suivante.

Le seul single qui sortira avant l’album était «Tulane. “L’homme est de retour à sa place”, a déclaré la publicité dans le magazine spécialisé. La piste était un excellent ajout à la collection inégalée de chansons de Berry, mais avec un clin d’œil sciemment contemporain à la contre-culture de l’époque.

L’histoire concernait Tulane et Johnny, un couple hippie qui dirigeait une «boutique de nouveautés» vendant «la crème de la crème», comme Chuck décrit euphémiquement les marchandises dans leur headshop. Une visite de la police les fait arrêter, et Johnny se termine par une «prison pourrie et funky», implorant Tulane de leur demander un avocat et de «réparer ce problème». L’harmonica agile de Bob Baldori et les basses de Phil Upchurch accompagnent les parties de guitare de Berry. Les séances ont également vu Berry retrouver son ancien claviériste d’échecs Lafayette Leake.

“Une vision astucieuse de l’hippiedom”

Ce bel enregistrement a manqué à juste titre les honneurs des charts, mais a été élogué par le célèbre critique américain Robert Christgau, qui a déclaré plus tard que «Tulane» était «une approche rusée de l’hippiedom (que Chuck a du mal à comprendre depuis qu’il a joué au Fillmore) comme “Sweet Little Sixteen” est au lycée. “

Back Home a suivi plus tard dans l’année, avec une suite de «ce qui s’est passé ensuite» dans le bluesy «Have Mercy Judge», également la face b de la sortie du single. L’appel de «Tulane» a été réalisé dans une reprise britannique de 1977 par les rockeurs de Birmingham, le Steve Gibbons Band. Il a ensuite été repris par Joan Jett and the Blackhearts (1988) et Chris Smither (1991).

