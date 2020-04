Chuck Billy de Testament: Comment la pandémie de coronavirus changera le circuit mondial de tourisme

TESTAMENT chanteur Chuck Billy, qui a été l’un des premiers musiciens de métal à avoir testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a parlé à “Le Classic Metal Show” à propos de ce à quoi il s’attend à ce que le circuit de tournée ressemble après le début de la pandémie.

“Nous voulons parcourir le monde et nous éloigner de chez nous et jouer sur différents sites, et [the aftermath of the pandemic will] rendre les choses plus difficiles, mais il y aura toujours quelque part, probablement, pour jouer “, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous).” Nous avons eu la chance que beaucoup de clubs et de lieux que nous jouons soient les mêmes. . Alors, peut-être le signe des temps – qui sait où ça va aller? – mais peut-être qu’ils commenceront juste à revenir aux spectacles plus intimes, aux spectacles plus petits, et seront plus intimes, juste pour que les groupes puissent jouer et sortir et continuer à travailler. Parce qu’il y aura beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de groupes qui reportent et annulent qui cherchent à reprogrammer, donc les agents de tout le monde vont regarder tous ces lieux et essayer de réserver leurs actes là-bas, donc ça va être assez occupé et assez mouvementé pendant une minute une fois qu’il recommencera . “

Il a poursuivi: “En ce moment, nous avons une tournée prévue [for] Septembre que nous avons eu en mouvement, en parler depuis l’année dernière. Maintenant, nous allons continuer d’essayer de mettre sur pied cette tournée, surtout après que l’Amérique a dû être reportée. Et nous verrons ce qui se passe en Europe, aux festivals européens; nous ne connaissons pas encore le résultat. Si cela échoue, alors l’Amérique est la prochaine chose en septembre dans nos livres. Nous allons donc continuer avec nos agents et continuer à essayer de continuer à réserver la visite et à sécuriser les dates et les lieux et continuer à avancer. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait de rencontrer des fans et de gérer les contacts personnels avec d’autres personnes de la même manière qu’il le faisait avant la pandémie, Mandrin a déclaré: “Je suppose que je le ferai. J’espère que nous aurons une emprise sur cela et que les choses reviendront à la norme. Je pense que les gens seront probablement toujours toujours prudents maintenant un peu plus que par le passé. Ouais, nous ‘ J’essaierai toujours d’être normal, mais je pense que nous essaierons toujours d’être proactifs pour essayer de faire la bonne chose – soit porter des gants, soit désinfecter, soit [have] rendez-vous sans contact et quelque chose. Nous allons le découvrir. Nous devrons simplement travailler avec ce qui se passe. “

Le mois dernier, l’homme de 57 ans Gamelle a révélé qu’il ne se sentait pas bien depuis son retour dans la baie de San Francisco au début du mois de mars après l’achèvement de “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

Les symptômes de COVID-19 varient considérablement, et le sous-test dans de nombreux pays signifie que de nombreuses personnes peuvent déjà avoir eu le coronavirus sans avoir reçu de diagnostic positif.

EXODE guitariste Gary Holt, qui était également “La baie contre-attaque 2020” tournée, testée positive pour COVID-19 la semaine dernière.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est dans une unité de soins intensifs dans un hôpital de Californie du Nord depuis le 18 mars après avoir été “très malade” après la fin du “La baie contre-attaque 2020” randonnée.

TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT annulé au moins deux spectacles sur “La baie contre-attaque 2020” tournée en raison de l’épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus: 25 février à Milan, Italie; et le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.



