Chuck Billy de Testament discute de son diagnostic Covid 19

TESTAMENT chanteur Chuck Billy, qui a été l’un des premiers musiciens de métal à avoir testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a expliqué à The Metal Voice du Canada comment le virus a temporairement suspendu sa vie.

Les 57 ans Gamelle se sentait mal depuis son retour dans la région de la baie de San Francisco au début du mois suivant l’achèvement du “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

“Nous venons de sortir d’Europe [March] 12e, ” Mandrin rappelé (entendre le son ci-dessous). “Quand nous sommes rentrés à la maison, bien sûr, nous étions juste en train de nous détendre à la maison en regardant les nouvelles. Au début, nous étions, comme, ‘Vous savez quoi? Soyons proactifs et appelons kaiser [[Permanente établissements médicaux]et les médecins et voir où nous pouvons nous faire tester, «juste pour être proactif. Lorsque nous avons parlé pour la première fois aux médecins, ils ont dit: «Eh bien, si vous ne présentez pas de symptômes, vous ne pouvez pas vous faire tester. Nous nous disions: «Eh bien, voici ce que nous avons fait au cours des cinq dernières semaines et demie. Je pense que notre exposition est plutôt bonne. Nous étions donc plutôt bien à ce moment-là, puis au fil des jours, nous avons commencé à nous sentir malades. Et puis par [that] Dimanche, nous avons décidé: «Appelons kaiser et dites-leur à nouveau ce qui se passe ”, et c’est à ce moment-là qu’ils nous ont recommandé d’entrer. Et à ce moment-là, nous avions été en communication avec d’autres membres du groupe et d’autres membres de l’équipe et des gens de l’autre groupe qui voyageait avec nous. Et au cours de ces 24 premières heures, il semblait que beaucoup d’entre nous étaient malades avec beaucoup des mêmes symptômes. Alors tout de suite, nous nous sommes sentis comme: ‘Oh, super. Nous devons avoir quelque chose. “”

Interrogé sur les symptômes qu’il a ressentis dans les jours qui ont suivi son retour d’Europe, Mandrin a dit: “Eh bien, pour moi, mon corps me faisait juste mal – maux de tête, mal, anéantis. Au début, je pensais que c’était peut-être juste du décalage horaire et des voyages, mais ensuite ça s’est passé comme si vous saviez que vous étiez malade – vous vous êtes juste senti malade. Et ça n’a pas vraiment cessé. C’était juste beaucoup de ne pas dormir. Je n’ai vraiment pas eu la fièvre – juste la toux et les maux de tête et [I] juste [felt] fatigué. Et puis nous avons dû passer notre test dimanche – nous avons fait le test au volant, où vous conduisez dans la voiture, abaissez simplement votre fenêtre, ils vous tamponnent et vous êtes sur votre chemin. Et cela prend, comme, sept jours pour obtenir vos résultats. Donc, depuis le test jusqu’à l’obtention des résultats, nous avons commencé à nous sentir mieux vers le week-end suivant – toujours pas malades, mais ce mal de tête et la fatigue et la douleur et le fait de se sentir vraiment mal commençaient à disparaître. “

Il a poursuivi: “J’ai remarqué le premier jour ou deux, juste en marchant vers la salle de bain et en revenant, vous étiez juste en train de souffler et de souffler, et je me disais:” D’accord, je peux le sentir. ” Mais ça n’a pas empiré. Ce n’était pas assez grave. Nous nous sommes juste un peu relaxés – nous ne nous sommes pas trop exercés. [and] eu beaucoup de repos. “

Les symptômes de COVID-19 varient considérablement, et le sous-test dans de nombreux pays signifie que de nombreuses personnes peuvent déjà avoir eu le coronavirus sans avoir reçu de diagnostic positif.

“Tout dépend de la réaction de votre corps et de votre santé” Mandrin m’a dit. “Ma femme et moi avons l’impression d’être en assez bonne santé. Tout de suite, nous nous sommes isolés, mis en quarantaine et ne sommes tout simplement pas partis et [we’re] juste le chevaucher. Et [we’re] se sentir mieux au fil des jours. Je pense qu’aujourd’hui a probablement été notre journée la plus active. Nous sommes debout, nous essayons de sortir et de faire certaines choses, alors qu’avant, nous étions simplement fermés, coincés en quelque sorte sur l’entraîneur, juste en quelque sorte.

EXODE guitariste Gary Holt, qui était également “La baie contre-attaque 2020” tournée, a révélé plus tôt dans le mois qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19.

Holt a déclaré que lui et sa femme avaient subi des tests de coronavirus le 20 mars, mais ont ajouté qu’ils devront attendre “sept à dix jours” pour obtenir les résultats.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est dans une unité de soins intensifs dans un hôpital de Californie du Nord depuis le 18 mars après avoir été “très malade” après la fin du “La baie contre-attaque 2020” randonnée.

TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT annulé au moins deux spectacles sur “La baie contre-attaque 2020” tournée en raison de l’épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus: 25 février à Milan, Italie; et le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.

Plus de 487 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 22 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.

Un nouveau rapport du CDC a fourni la preuve que les jeunes adultes sont tout aussi susceptibles que n’importe qui de contracter le virus, avec près de 40% des cas de COVID-19 trouvés entre 20 et 54 ans.

le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a évalué son pire scénario à 1,7 million de décès dus au COVID-19 en Amérique.

En 2001, Gamelle a été diagnostiqué avec un séminome à cellules germinales, un type rare de cancer qui a été trouvé dans sa poitrine. Il a passé les deux années suivantes à recevoir un traitement et a gagné. Cette bataille a aidé à rassembler ses anciens camarades de groupe, et TESTAMENT a été ressuscité, libérant trois nouveaux albums, dont celui de 2016 “Confrérie du serpent”.