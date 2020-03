Chuck Billy de Testament dit «Nous ne sommes pas prêts» pour le pire de Covid 19

TESTAMENT chanteur Chuck Billy, qui a été l’un des premiers musiciens de métal à avoir testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, dit qu’il craint que certaines personnes ne prennent pas la propagation du virus plus au sérieux.

“Cela se rapproche tellement, parce que c’est eux qui sont sur la route, regarder les gens en parler sur Internet avec des complots et ne pas le prendre si au sérieux”, a-t-il déclaré à Rolling Stone. “Leurs attitudes sont, comme,” Quel est le gros problème? ” Mais nous sommes en fait ceux qui vivent là-bas et qui en font partie. Pour en être malade… les gens ont besoin de comprendre, c’est une chose réelle. Ça se passe et ça se passe très vite.

“Nous n’y sommes pas préparés”, a-t-il poursuivi. “Ces chiffres que nous voyons que les gens testent sont totalement faux, parce que je suis sûr qu’il y a beaucoup plus de gens qui ont été testés et qui ne peuvent pas obtenir les résultats assez rapidement. C’est plus grand qu’ils ne le prétendent, mais c’est réel . “

Les 57 ans Gamelle, qui se sentait mal depuis son retour dans la région de la baie de San Francisco au début du mois suivant l’achèvement du “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT, a déclaré qu’il était «difficile» pour lui et sa femme de se faire tester.

“Tiffany a commencé à se sentir mal le premier jour de notre retour à la maison “, a-t-il dit.” Elle n’a pas quitté la maison depuis lors. Nous avons donc décidé que nous devrions être proactifs: appelons le médecin. Comment pouvons-nous simplement passer le test? Nos médecins ont dit: “Si vous ne présentez aucun symptôme, nous ne voulons pas que vous testiez.” Nous étions, comme: «Nous sommes en Europe depuis cinq semaines, voyageant partout. Nous venons de sortir de là, et maintenant nous ne nous sentons pas bien. Mais ils ne nous en donneraient pas. Puis, deux jours plus tard, quand nous avons vraiment commencé à nous sentir mal et appelé à nouveau, c’est alors qu’ils ont finalement dit: «Entrez. Allez voir Kaiser. [Permanente hospital] et faites le drive-in et faites-vous tester. Nous avons donc sauté dans la voiture et n’avons même pas dû quitter la voiture. Nous avons juste baissé la fenêtre. Ils vous ont tamponné la gorge et le nez et vous êtes en route. “

Gamelle décrit le test comme «douloureux». Il a expliqué: “C’est, comme, bâillonnement dans la gorge, puis ils collent ce coton-tige pour toucher le haut de votre crâne. C’est ce que ça fait quand ils grattent la narine intérieure. Je jure, ma femme et moi avons dit: ‘ Après cette éraflure, mon nez me fait juste des démangeaisons et de l’irritation. Je sentais juste que j’éternuais davantage à ce moment-là. C’était affreux. [Laughs] Ce n’est pas amusant.”

Les symptômes de COVID-19 varient considérablement, et le sous-test dans de nombreux pays signifie que de nombreuses personnes peuvent déjà avoir eu le coronavirus sans avoir reçu de diagnostic positif.

EXODE guitariste Gary Holt, qui était également “La baie contre-attaque 2020” tournée, a révélé plus tôt dans le mois qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19. Holt a déclaré plus tard que lui et sa femme avaient subi des tests de coronavirus le 20 mars, mais ont ajouté qu’ils devront attendre “sept à dix jours” pour obtenir les résultats.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est dans une unité de soins intensifs dans un hôpital de Californie du Nord depuis le 18 mars après avoir été “très malade” après la fin du “La baie contre-attaque 2020” randonnée.

TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT annulé au moins deux spectacles sur “La baie contre-attaque 2020” tournée en raison de l’épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus: 25 février à Milan, Italie; et le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.

Plus de 685 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 32 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

