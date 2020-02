Chuck Billy de Testament dit que «tout le monde s’est impliqué» dans l’écriture de chansons pour «Titans of Creation»

Dans une récente interview avec The Underground en Australie, le leader Chuck Billy des métallurgistes de la région de la baie de San Francisco TESTAMENT discuté du processus d’écriture des chansons pour le prochain groupe “Titans Of Creation” album studio. Le LP – le 12e du groupe au total – marque la deuxième consécutive TESTAMENT effort de studio pour présenter la même gamme de Gamelle, Eric Peterson (guitare), Alex Skolnick (guitare principale), Steve DiGiorgio (basse) et Gene Hoglan (tambours). TESTAMENT n’a pas eu la même programmation sur des albums studio consécutifs depuis la dissolution de leur programmation classique après la sortie de 1992 “Le rituel”.

“Je dois dire que nous en sommes très fiers, tout d’abord, mais le processus d’écriture a été beaucoup plus facile sur celui-ci que sur le dernier disque[2016’s[2016’s«Confrérie du serpent»]” Mandrin dit (entendre le son ci-dessous). “Je pense que l’implication de tout le monde était un peu plus impliquée sur ce record. Alex avait quelques autres chansons qu’il a écrites sur ce disque. Gène était sur quand Eric travaillait sur les riffs. Donc, je pense un peu plus à cet album, tout le monde s’est impliqué, mais j’ai cru qu’en faisant ça, les chansons sont vraiment fortes. Ils ont tous leur propre identité. Vous entendez un TESTAMENT enregistrement, vous savez qu’aucun d’entre eux ne sonne vraiment la même chose. Ils ont tous leur propre identité et sentiment. Celui-ci le fait encore une fois, mais je pense que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu’il est nouveau et frais, il semble que cela pourrait être l’un de nos meilleurs travaux que nous ayons faits. “

Dans une interview de 2016 avec Metal Wani avant la publication de “Confrérie du serpent”, Gamelle m’a dit Skolnick n’a contribué aucune chanson à l’album en raison de ses obligations avec son all-star ALLEGIANCE METALLIQUE projet. Gamelle a également dit que Skolnick, DiGiorgio et Hoglan n’a entendu aucune des chansons avant d’entrer dans le studio, admettant que c’était un “sentiment effrayant”.

“Titans Of Creation” sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. L’album a été produit par Gamelle et Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.



