Chuck Billy de Testament dit que Will Carroll de Death Angel est “ sur un ventilateur ” à Icu

Selon TESTAMENT chanteur Chuck Billy (photo), ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est sous ventilateur dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie. Comme Gamelle, le batteur a testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Gamelle et le reste de TESTAMENT récemment passé plus d’un mois sur la route en Europe avec ANGE DE LA MORT et EXODE dans le cadre de “La baie contre-attaque 2020” tour.

La semaine dernière, EXODE guitariste Gary Holt a déclaré qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19. Lui et sa femme ont fini par se faire tester le 20 mars mais n’ont pas encore reçu les résultats.

Lors d’une apparition le 26 mars sur SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, Mandrin dit que plusieurs membres de “La baie contre-attaque 2020” la tournée a éprouvé des symptômes qui étaient compatibles avec COVID-19.

“Volonté a dû aller à l’hôpital, ” Mandrin m’a dit. “Il est en soins intensifs sur un ventilateur en ce moment … Je crois qu’il a été le premier à tester positif [for COVID-19], puis moi-même et quelques membres d’équipage. Et je sais Gary et sa femme ont testé; Je pense qu’ils attendent toujours les résultats. Mais beaucoup d’entre nous [experienced] la même sensation – juste une sensation de fatigue, de courbatures, de torse serré et d’essoufflement. Et nous avions tous en quelque sorte le même sentiment, donc nous attendions simplement que le premier obtienne les résultats pour se rendre compte, si c’est la même chose, nous pourrions probablement tous l’avoir. Donc on attend juste Garyc’est [results] maintenant. L’autre[[TESTAMENT]les gars – Alex [[Skolnick]et Gène [[Hoglan]et Eric [[Peterson]- ces trois gars se sentent très bien; ils n’ont eu aucun des symptômes. “

Gamelle a poursuivi en disant que lui et les autres personnes infectées lors de la tournée n’ont pas pu retracer l’infection à un individu ou à une situation où ils étaient en danger.

“Nous avons essayé de le retrouver”, a-t-il déclaré. “Nous posions des questions, et ils n’ont toujours pas beaucoup de réponses. Ils ne savent pas combien de temps la période contagieuse dure. Ils ne savent pas quand vous l’obtenez et quand vous devenez contagieux. Nous étions J’ai eu la chance que personne ne se sentait vraiment mal sur la route. Je crois que c’était juste quand nous partions [Europe] rentrer à la maison – c’était ce dernier jour, je crois, et peut-être juste l’exposition à l’aéroport; Je ne suis pas sûr. Eric est allé d’une manière différente, donc il n’est pas tombé malade. Ainsi fait Gène – il n’est pas tombé malade. Et il en fut de même Alex – il est resté dans un autre hôtel. Donc le reste d’entre nous, peut-être quand nous avons voyagé à travers l’aéroport, je ne sais pas si nous sommes tombés malades à ce moment-là. Ou peut-être que nous l’avons contracté [last] nuit – c’est juste difficile à dire. Vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt dessus. Mais nous savons que nous nous sentions bien en Europe. C’est juste une fois que nous sommes rentrés à la maison, dans cette fenêtre de 24 heures, parmi les trois groupes, que nous nous parlions tous et que les gens se sentaient mal. Donc je pense que peut-être les deux derniers jours de la tournée, peut-être que nous l’avons tous contracté quelque part. “

Selon Mandrin, “au moins un tiers” des musiciens et du personnel de route voyageant “La baie contre-attaque 2020” tournée a été présentée avec certains symptômes du nouveau coronavirus. “Tout le monde est testé et se sent toujours [ill]… Personne n’a été aussi malade que nous, je pense, mais je dirais qu’un tiers d’entre nous, sur les trois groupes, avec les équipages et les membres du groupe, se sentent malades. Une fois que nous aurons obtenu plus de résultats, je suis sûr que plus de gens commenceront à en parler. “

Le 18 mars, Volontéla fiancée Leeshawn Navarro est arrivé du California Pacific Medical Center de San Francisco pour dire qu’elle l’a amené aux urgences parce qu’il était «très malade» depuis son retour de “La baie contre-attaque 2020” tour.

ANGE DE LA MORT a passé les derniers mois en tournée pour soutenir son neuvième album, “Humanicide”, qui est sorti en mai dernier via Explosion nucléaire.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.

