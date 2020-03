Chuck Billy de Testament: «Les gens ne téléchargent plus des disques entiers»

Dans une nouvelle interview avec The Aquarian Weekly, TESTAMENT chanteur Chuck Billy On lui a demandé comment son groupe avait pu s’adapter au modèle commercial d’accès à la propriété de la musique en streaming.

“J’ai aussi posé la même question avant de travailler sur les derniers albums: pourquoi faisons-nous encore des disques alors que tout le monde semble vouloir être des singles?” Mandrin m’a dit. “Grâce à Internet, de nombreuses personnes ne téléchargeront qu’un ou deux de leurs morceaux préférés [from a record]. Les gens ne téléchargent plus des enregistrements entiers.

“C’est difficile. Vous devez sortir et frapper le trottoir. C’est comme si vous recommençiez [when you release a new record]. Vous devez faire une tournée et pousser le record. Certaines personnes peuvent vouloir acheter le CD, mais ne savent pas où l’obtenir. Ils n’ont plus la possibilité de s’adresser à une chaîne de disquaires pour l’acheter. Ils ne peuvent pas entrer dans un magasin, voir un album et dire: «Je peux obtenir ce disque ici. Cool, c’est encore moins cher ici qu’ailleurs. Nous vendions beaucoup de CD de cette façon. “

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

Le weekend dernier, Gamelle a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le chanteur de 57 ans a déclaré qu’il “ne se sentait pas bien” depuis son retour dans la baie de San Francisco au début du mois suivant l’achèvement de la “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.



