Chuck Billy de Testament: «Nous sommes au meilleur endroit où nous avons été en tant que groupe»

Lors d’une apparition sur le “Podcast parlant BREWtally”, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a été demandé s’il se sentait une “obligation” pour les fans de heavy metal d’essayer de combler le vide laissé par SLAYER après le retrait du légendaire thrash metal l’an dernier. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “SLAYERLes chaussures sont un grand vide à combler. On m’a posé des questions, pensions-nous faire la même chose que SLAYER a fait, et le voyons-nous dans notre avenir? Et nous ne le faisons vraiment pas. En ce moment, je pense que nous sommes dans le meilleur endroit où nous avons été en tant que groupe. Nous sommes solides en tant qu’amis et musiciens et nous apprécions ce que nous faisons en ce moment. Et nous ne le voyons tout simplement pas – je veux dire, nous ne le ressentons pas. Je pense que nous avons de la chance que tout le monde dans le groupe ne ressente pas son âge. Nous nous sentons tous jeunes de cœur et prêts à partir. “

Il y a deux ans, Gamelle dit à la Finlande Kaaos TV à propos SLAYERdécision de l’appeler s’arrête: “Je ne sais pas quelle est leur raison [for retiring], mais vous devez avoir votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Peut-être qu’ils ont juste senti qu’il était temps; Je ne sais pas. Mais SLAYER sera une grande partie de l’histoire et une grande partie de ce qu’est le métal aujourd’hui. Et choisir de sortir sur une bonne note est toujours une bonne chose. Et surtout si vous pouvez vous permettre de sortir sur une bonne note et profiter de la vie et faire autre chose que d’être sur la route et de faire du tourisme. Surtout si vous le faites depuis 30, 40 ans, à un moment donné, vous pourriez vous dire: «Eh bien, maintenant j’ai une famille, et peut-être que je veux être à la maison avec mes enfants ou voir mes enfants grandir. Il est difficile de prendre cette décision, et parfois il est probablement plus difficile de quitter la maison, plus on vieillit et lorsque la famille est impliquée. À un moment donné, vous devez aussi penser à votre famille et la faire fonctionner pour tout le monde. “

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, a été libéré le 3 avril via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

TESTAMENT complété récemment “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).