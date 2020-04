Chuck Billy de Testament sur le monde post-pandémique: «Je ne pense pas que les choses vont revenir à la normale»

TESTAMENT chanteur Chuck Billy a parlé à RadioactiveMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radio “Wired In The Empire”, sur la façon dont il gère la crise des coronavirus et à quoi pourrait ressembler le circuit de tournée après la pandémie.

“C’est fou, les temps que nous vivons en ce moment et ce que nous traversons”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Je sais que tout le monde veut revenir [out there], mais je ne pense pas que les choses vont revenir à la normale. Les gens vont être prudents; tout le monde va être prudent. “

Lorsqu’on lui demande s’il pense que la fréquentation des concerts sera affectée une fois que les gens pourront à nouveau se réunir en grand nombre, Mandrin a déclaré: “Cela fonctionne sur les deux parties – les artistes et les promoteurs de tous ces lieux. Ils vont être timides, ne voulant peut-être pas dépenser beaucoup d’argent et payer des frais moins élevés, de peur que les gens ne se présentent pas. Les choses vont être bizarres au début, et je pense que les fans aussi. Je ne pense pas que tout le monde va se précipiter et [be, like], “D’accord, prêt à partir.” Beaucoup de gens, espérons-le, gardent toujours une certaine distance ou au moins portent des masques et font attention aux choses. “

Interrogé pour savoir s’il espère toujours jouer TESTAMENT spectacles en 2020, Gamelle a déclaré: “Dans mes rêves les plus fous, je le suis, mais ce que vous entendez en bas de la ligne, les choses changent tous les jours. Je regarde juste notre été se dérouler en Europe et nous avons perdu une date au Japon en septembre. nous travaillons en Amérique en septembre et en tournée européenne en novembre, mais nous ne savons pas. Nous allons donc voir ce qui se passe. “

TESTAMENTdu printemps 2020 aux États-Unis avec LE MEURTRE DAHLIA NOIR, DÉCHETS MUNICIPAUX et MESHIAAK, qui devait initialement se dérouler du 20 avril au 15 mai, a été reportée.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, a été libéré le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par Gamelle et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).