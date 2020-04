Chuck D dit que le procès avec Flavour Flav était une blague et qu’il n’a pas été renvoyé

Le 1er avril est enfin arrivé – le poisson d’avril dans de nombreuses régions du monde – alors prenez-le avec soin. Comme nous le faisons ici, beaucoup de gens sortent les blagues habituelles ou carrément, certains cherchent un moyen de mettre en place des blagues très élaborées et c’est précisément là que nous voulons arrêter, car Il s’avère qu’après tout le procès entre Chuck D et Flavour Flav, cela faisait partie d’un gâchis avant cette date et qu’ils ne l’ont jamais couru de Public Enemy.

Si vous ne vous souvenez pas de tout ce qui s’est passé, ici nous rafraîchissons un peu la mémoire. Début mars Le groupe de hip-hop a annoncé que Flavour Flav avait été congédié pour ses commentaires sur la performance de Public Enemy lors de l’un des rassemblements.e candidat démocrate, Bernie Sanders. Après quelques tweets dédiés à Chuck D et au rappeur de mille montres suspendues, les membres avaient pris la décision de le virer du groupe.

Et maintenant, il s’avère que c’était une énorme farce pour se promouvoir. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien il y a quelques jours, Chuck D a sorti un nouvel album intitulé Loud n’est pas suffisant, Parmi toutes les rimes et battements il y a une collaboration avec le bon Flavour Flav dans une chanson intitulée “Food As A Machine Gun”.

Comme si cela ne suffisait pas dans une interview avec le présentateur Talib Kweli a confirmé que tout cela avait été planifié et il a même été inspiré par la situation d’Orson Welles et La Guerre des Mondes pour réaliser ce plan et cela a fonctionné pour eux.

Mais comment tout cela s’est-il produit?

Chuck explique qu’ils ont fait tout cela parce que la popularité de Flavour avait chuté ces dernières années., donc rien de tel que de faire scandale et potins sur les réseaux sociaux pour que tout le monde en reparle. Et tandis que Flav a dit qu’il allait poursuivre le groupe et Chuck l’a chassé du groupe., ils travaillaient tous les deux en secret, composer de nouvelles chansons, pas d’idiots.

Ils sont toujours amis …

Interrogé sur le statut de Flav dans le groupe, Chuck D a confirmé que Flaveur ne peut pas être renvoyé de Public Enemy parce qu’ils sont de grands amis: “Je ne peux pas, c’est mon partenaire. Vous ne pouvez pas licencier vos collègues, restez simplement loin d’eux. » Pour finir, il a également dit que tout Ils avaient fait cela pour réveiller les gens et leur ouvrir les yeux que beaucoup de choses qu’ils voient dans les nouvelles ou sur les réseaux sociaux ne sont pas vraies..

Quoi qu’il en soit, Chuck D et Flavour Flav nous ont montré que de très grosses blagues peuvent encore être faites à un moment où la grande majorité des informations est entre nos mains. En fin, voir ci-dessous la collaboration entre les deux rappeurs pour vider votre esprit après avoir lu tout ce gâchis: