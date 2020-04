Chuck D dit que le tir ennemi public de Flavour Flav a été organisé pour promouvoir l’album

La querelle publique entre Flavour Flav et Chuck D a atteint un point d’ébullition début mars lorsque Public Enemy a annoncé que Flav avait été licencié du groupe. En fin de compte, toute la poussière semble avoir été une ruse élaborée pour aider à promouvoir un prochain album de Public Enemy Radio – attendu en avril – avec Chuck et Flav. Une nouvelle chanson mettant en vedette les deux hommes, intitulée «Food As a Machine Gun», arriverait demain (1er avril).

Dans une interview avec Talib Kweli sur le podcast Uproxx People’s Party (enregistré le 10 mars), Chuck a décrit quelques discussions récentes avec Flav sur l’opinion publique des deux hommes. “Nous avons estimé qu’au cours des dernières années, le stock de Flavour était bas”, a déclaré Chuck. “Quiconque pourrait lui tirer dessus pourrait en tirer un bon coup.” Pendant ce temps, Chuck a déclaré que son propre stock avait augmenté en raison du succès de Prophets of Rage. Chuck a ensuite décrit comment lui et Flav ont créé un récit de rupture publique tout en collaborant sur de nouvelles musiques et en restant en contact dans les coulisses. Regardez l’extrait de l’interview ci-dessous.

Pour récapituler, voici comment cela s’est déroulé aux yeux du public: après avoir annoncé que Public Enemy Radio jouerait un rassemblement Bernie Sanders à Los Angeles le 1er mars, Flav a publié une lettre de cessation et d’abstention à la campagne de Bernie Sanders alléguant que sa ressemblance a été utilisé sans sa permission. Public Enemy a publié une déclaration annonçant le licenciement de Flav, et Flav a répondu en critiquant Chuck sur les réseaux sociaux.

Chuck a laissé entendre que la couverture médiatique de ces allers-retours faisait partie de leur plan.

«Nous en avons déjà parlé auparavant. La radio publique ennemie a augmenté

[at the Sanders rally]. Son avocat a fait cesser et s’abstenir. je suis

comme, “Bon mouvement.” Puis, publiquement: “Mec, tu ne me fous pas

encore une fois. “Il ne me suine pas. Mais je peux le dire! Si le public est confus

à ce sujet, que, peu importe – ils vont être confus au sujet de ce qui est un

procès et ce qui n’est pas. «Yo mec, vous me poursuivez à nouveau publiquement? Boom.

Merde. Vous êtes viré mec. Ceci est ma dernière chose avec vous. “OK. nous

savait ce qui allait arriver. Je ne dis pas que c’est un canular, je dis que

l’intention initiale est d’attirer votre attention et de ne pas jouer

attention, mais faites attention. »

Interrogé sur le statut de Flav dans le groupe, Chuck a confirmé que Flav ne pouvait pas être renvoyé de Public Enemy. “Il ne peut pas, c’est un partenaire. Vous ne pouvez pas renvoyer des partenaires. Vous vous éloignez d’eux. » Chuck a déclaré que lui et Flav travaillaient sur un nouvel album de Public Enemy Radio depuis fin février. “Il y en a quelques uns qui savent – que je devais faire savoir – que moi et Flav avons été meilleurs que jamais.”

“Nous prenons des poisson d’avril”, a déclaré Chuck. «Nous prenons le relais. C’est le jour d’avril Flav Chuck. “

Pitchfork a contacté Public Enemy, Flavour Flav et la campagne Bernie Sanders pour commentaires.

