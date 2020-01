Chuck D répond à Recording Academy Imbroglio – «Same Old Bullsh * t»

Le rappeur légendaire Chuck D a exprimé son soutien au président et PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan.

Juste avant les Grammy Awards 2020, le conseil d’administration de l’académie a décidé de mettre Dugan en congé administratif en raison d’une “allégation formelle d’inconduite de la part d’une femme membre senior de l’équipe de la Recording Academy”. Cela a mis en colère l’ancien leader de Public Enemy, qui a publié une déclaration à ce sujet.

Il a dit: «Comme toujours, un groupe d’hommes blancs ignorants, alimentés par la testostérone, généralement de vieux blancs, arrêtent le progrès et le gâchent. Même vieille connerie. Ils veulent garder le statu quo et s’assurer que des choses comme le Hip Hop restent l’enfant de l’affiche de leur putain. “

Il a ajouté: «Je ne suis pas surpris que Deborah Dugan soit sortie. Je suis consterné parce qu’il sent le même vieux jive, une nouvelle odeur de tourbillon qui considère les masses simplement comme «leurs ânes». »

Fait intéressant, le rappeur attaque l’attaque de l’organisation quelques mois seulement avant d’en recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Chuck D critique la Recording Academy. En 1989, lui et le reste de Public Enemy ont boycotté les Grammy Awards parce qu’à cette époque, ils n’avaient pas encore reconnu le hip-hop comme un genre spécifique de musique populaire.

Le groupe se disputait même un peu avec l’organisation au cours de la durée de vie, car l’académie au départ ne voulait pas honorer DJ Lord, qui avait rejoint le groupe à la fin des années 1990.

En ce qui concerne cette querelle, le rappeur dit: «Nous avons dû marchander, éduquer, pour justifier pourquoi un membre clé de notre groupe depuis 22 ans, DJ Lord, devrait faire partie de ce prix. Nous avons dû nous demander pourquoi notre plus grand succès au Royaume-Uni et le thème des Jeux paralympiques mondiaux, «Plus dur que vous ne le pensez», a été omis. Peut-être parce qu’il est sorti sur mon propre label indépendant, SlamJamz, et pas majeur? »