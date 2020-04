Chucky73 et Fetti031 annoncent un nouvel EP Sie7etr3

Les rappeurs Chucky73 et Fetti031, nés en République dominicaine et basés dans le Bronx, ont annoncé les débuts de leur label Sie7etr3 (Siete Tres ou 73). L’EP, également appelé Sie7etr3, sort le 17 avril. La sortie en huit chansons comprend “Dili” et “Colombiana”. Découvrez les clips de ces pistes ci-dessous.

Chucky73 a fondé Sie7etr3 The Label avec Jonathan «JaJa» Almonte en 2017. Plus tôt cette année, Sie7etr3 a révélé qu’elle avait conclu un partenariat de distribution avec Caroline. En plus de Chucky73 et Fetti031, l’équipage comprend Youngkilla73 et Dglo73, qui apparaissent tous les deux sur l’EP Sie7etr3.

Lisez «Rencontrez Chucky73 et Sie7etr3, l’équipage du Bronx ramenant le piège latin à la maison» sur les niveaux.

Sie7etr3 EP:

01 Chucky73 / Fetti031: «Kili»

02 Chucky73 / Fetti031 / Dglo73 / Youngkilla73: «Tili»

03 Chucky73 / Fetti031: “Colombiana”

04 Chucky73 / Fetti031: «Brazilera»

05 Chucky73 / Fetti031: “Dili”

06 Chucky73 / Fetti031: «Didi»

07 Chucky73 / Fetti031: «DJ Scuff Freestyle»

08 Chucky73: «Gigi 2.0»

