Chynna, Philadelphia Rapper, morte à 25 ans

La rappeuse de Philadelphie Chynna Rogers, plus connue sous le nom de Chynna, est décédée aujourd’hui, a confirmé sa famille grâce à sa direction. “Chynna était profondément aimée et nous manquera beaucoup”, ont-ils écrit dans un communiqué. Sa cause de décès est actuellement inconnue. Elle avait 25 ans.

Rogers a commencé sa carrière en tant que mannequin, signant avec Ford Models à l’âge de 14 ans. Elle a trouvé un mentor dans A $ AP Yams à l’adolescence, et son affiliation avec la A $ AP Mob a déclenché ses efforts pour construire une carrière de rappeur. Elle a sorti ses premiers singles au début des années 10, trouvant rapidement le succès en ligne avec «Selfie» de 2013 et «Glen Coco» de 2014. Elle les a suivis avec quelques EP, dont I’s Not Here de 2015. This Isn’t Happening et 2016’s music 2 die 2. Elle a dit plus tard que sa musique était «pour les gens en colère avec trop de fierté pour montrer à quel point ils sont en colère».

Rogers était ouverte sur la dépendance aux opiacés avec laquelle elle a lutté à la suite du décollage de sa musique, abordant ses problèmes sur sa mixtape Ninety 2016. Elle a libéré Ninety à son 22e anniversaire en août, après avoir accompli trois mois de sobriété. Elle a déclaré à Pitchfork dans une interview à Rising 2018: «C’est arrivé au point où je devais faire quelque chose juste pour pouvoir monter sur scène et faire mon travail. Je n’aimais pas ça. ” Sa sortie finale était en décembre au cas où je mourrais premier EP.

