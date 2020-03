Cinq albums classiques de Bee Gees pour des sorties en vinyle noir et coloré

Cinq albums remasterisés dans le catalogue des Bee Gees sortira sur du vinyle coloré noir et en édition limitée par Capitol / UMe le 8 mai.

Dans l’ordre chronologique, ce sont les Best Of Bee Gees de 1969 (sur vinyle noir et berry), le plat principal de 1975 (sur vinyle noir et blanc), l’album Children Of The World de 1976 (sur vinyle noir et jaune soleil), le double live de 1977 album Here At Last… Bee Gees… Live (2 LPs sur vinyle noir et mandarine), et Spirits Have Flown de 1979 (sur vinyle noir et rouge sang).

Les cinq albums de la collection ont été remasterisés à partir des bandes originales originales de LP LP aux studios Capitol de renommée mondiale par Kevin Bartley et Ian Sefchick.

Best Of Bee Gees a été la première compilation des plus grands succès des Bee Gees, sortie en juin 1969. Le LP de 12 pistes comprend plusieurs des premiers singles à succès qui ont établi le groupe en tant que hitmakers mondiaux et auteurs-compositeurs de premier plan. Parmi eux se trouvent les singles très appréciés «I Gotta Get A Message to You», «Words», To Love Somebody, «Massachusetts», «I Started A Joke» et les premiers «Spicks and Specks», qui étaient leurs premiers Record n ​​° 1 dans leur patrie, l’Australie.

Le Main Course de juin 1975 était un album post-mise en scène pour les frères Gibb, marquant une nouvelle direction à saveur R & B-pop et ouvrant la voie à leur sortie pendant le reste des années 1970. Enregistré à Miami, en Floride et produit par Arif Mardin, il comprenait l’indélébile numéro 1 américain «Jive Talkin», alors qu’il explorait l’utilisation de synthétiseurs au lieu de cordes et du falsetto caractéristique de Barry Gibb. Le LP comprenait également les monuments «Nights On Broadway» et «Fanny (Be Tender With My Love)».

En septembre 1976, Children Of The World a été présenté par le premier single «You Should Be Dancing», qui est devenu numéro 1 aux États-Unis et au Canada et est devenu un succès international. L’album, qui est devenu multi-platine aux États-Unis, a été produit par les Bee Gees avec Karl Richardson et Albhy Galuten. Parmi les autres singles clés, citons «Love So Right», «Boogie Child» et la chanson-titre.

Voici enfin… Bee Gees… Live, le premier album live du groupe, sorti en mai 1977, enregistré au Forum de Los Angeles en décembre dernier. Le set 2LP était dominé par des versions live des grands succès des Bee Gees, ainsi que des morceaux de Main Course et Children Of The World. Il propose des versions live définitives de “ You Should Be Dancing ”, “ Jive Talkin ”, “ How Can You Mend A Broken Heart ”, “ I’ve Gotta Get A Message to You ”, “ New York Mining Disaster 1941 ”, ” Run To Me ‘et bien d’autres.

Six n ° 1 consécutifs en un an

Spirits ayant volé était déjà le 15e album des Bee Gees, sorti en janvier 1979, et est devenu un suivi massivement réussi du phénomène qui était la bande-son multi-platine de Saturday Night Fever de 1977. Les trois premiers singles du nouvel album, “ Tragedy ”, “ Too Much Heaven ” et “ Love You Inside Out ”, étaient tous des n ° 1 américains, donnant aux Bee Gees une série ininterrompue étonnante de six palmarès américains en un an période. C’était également un album n ° 1 pour le trio au Royaume-Uni et en tête des palmarès à travers le monde.

Les cinq rééditions d’albums renforcent encore l’héritage d’enregistrement d’un groupe sans égal qui a enregistré 22 albums studio et réalisé neuf singles américains n ° 1, huit Grammy Awards, une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et d’innombrables autres distinctions.

Best Of Bee Gees, Plat principal, Children Of The World, Here At Last… Bee Gees… Live, et Spirits Have Flown sont sortis sur vinyle noir et coloré le 8 mai. Précommandez-les ici.

Écoutez le meilleur des Bee Gees sur Apple Music et Spotify.