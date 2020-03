Cinq pistes essentielles révèlent le cadeau de la légende VU

L’un des vrais francs-tireurs de la musique, John Cale, né le 9 mars 1942, figure parmi les personnalités les plus influentes du rock’n’roll. Co-fondateur de Seminal Cult Band The Velvet Underground, sa carrière remarquable s’étend sur six décennies et a également laissé une impression durable sur des genres allant du classique à l’avant-garde. Les meilleures chansons de John Cale offrent un aperçu de sa grande curiosité musicale.

Réputé pour son travail révolutionnaire derrière la console, Cale a produit ou collaboré avec des artistes aussi divers que Nick Drake, The Stooges, Patti Smith, Squeeze et Siouxsie et les banshees, tandis que sa carrière solo simultanée estimable a jusqu’à présent produit plus de 30 albums. Pour honorer sa profonde contribution à la musique, nous avons choisi cinq étonnantes chansons de John Cale que tout le monde a besoin d’entendre.

The Velvet Underground: ‘The Black Angel’s Death Song’ (The Velvet Underground And Nico, 1967)

Lou Reed a peut-être été le principal compositeur des Velvets, mais l’influence du provocateur sonore Cale sur le son des débuts légendaires du groupe en 1967 ne doit pas être sous-estimée. En plus de gérer les tâches de basse et d’orgue, Cale a également joué de l’alto électrique sur ‘Venus In Furs’ et la forme libre bourdonnante ‘The Black Angel’s Death Song’. Inspiré par les premiers travaux de Cale avec les compositeurs d’avant-garde La Monte Young et John Cage, ce dernier a libéralement déchiré le livre de règles accepté du rock.

The Velvet Underground: ‘The Gift’ (White Light / White Heat, 1968)

On peut dire que la chanson hors concours du deuxième LP expérimental et incessamment abrasif des Velvets, “The Gift” a capturé le groupe vamping sur un instrument de drone-rock insistant. Sur cette toile de fond hypnotique, Cale a livré un récit convaincant de style Contes de l’inattendu concernant la relation à longue distance malheureuse de Waldo Jeffers avec son amoureux de l’université, Marsha Bronson. Une fois entendu, il n’est certainement jamais oublié.

John Cale: «Noël de l’enfant au Pays de Galles» (Paris 1919, 1973)

Après avoir quitté The Velvet Underground, Cale a produit des disques tels que The Marble Index de Nico et les débuts éponymes de The Stooges avant de se lancer dans une carrière solo. Enregistré pour Reprise en 1973, son chef-d’œuvre baroque-pop incliné à l’orchestre, Paris 1919, commence avec ce titre ardent et nostalgique réputé basé sur le poème en prose du même nom de Welshman Dylan Thomas de 1952.

John Cale: «La peur est le meilleur ami d’un homme» (Fear, 1974)

Premier d’un trio extraordinaire de LPs sortis par Island en un peu plus de 12 mois, la sombre et inquiétante peur de 1974 reste sans doute l’apogée de la carrière solo de Cale. Aussi intense que n’importe quoi dans l’illustre canon des Velvets, sa piste d’ouverture brillamment quichotte, “ Fear Is A Man’s Best Friend ”, passe de la paranoïa au piano à la cacophonie psychotique à part entière et se termine par une maniaque, ’19th Nervous Breakdown’- esque bass runs et mutant cymbal crashes.

John Cale: «Mr Wilson» (Slow Dazzle, 1975)

Il y avait encore une vague de menaces, mais le suivi de Fear était sous-estimé dans l’ensemble. Son apogée reste le dynamique «Mr Wilson», où Cale rend hommage à l’une de ses propres influences, Les garçons de la plage»Brian Wilson, avec l’aide de quelques changements d’accords radicaux et d’un huitième milieu glorieusement sinistre.

