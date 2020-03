Cinquième et dernière livraison de produits dans la collection inspirée de Metallica de Billabong Lab maintenant disponible

Billabong LAB a annoncé la cinquième et dernière livraison du produit dans le Collection Billabong x Metallica 2019-2020 de la mode masculine. Titré “…Et la justice pour tous”, cette dernière sélection de vêtements est inspirée par METALLICAquatrième album studio de l’artiste et présente des concept-arts inédits d’un artiste affilié à des sports de glisse Pushead dans une version limitée de maillots de surf, de tee-shirts et de vestes en velours côtelé de marque croisée.

Frappant les détaillants et les canaux en ligne dans le monde aujourd’hui, la cinquième baisse du Collection Billabong x Metallica est approuvé par Billabong athlète de surf et nouveau membre du World Championship Tour Ethan Ewing. L’Australien de 21 ans est connu pour sa vitesse, sa technique sans faille et son explosivité, ce qui correspond parfaitement à l’énergie incroyablement rapide et techniquement brillante de METALLICAmulti-platine “…Et la justice pour tous” album.

Cette collaboration de conception premium avec METALLICA vient à travers Billabong LAB, une plateforme qui accompagne artistes, musiciens, designers et photographes. La collection en cinq parties, lancée entre octobre 2019 et mars 2020, propose un mélange unique de vêtements conçus pour les sports de glisse de Billabong et pochette d’album de Temple de la renommée du rock and roll intronisés METALLICA.

Disponible aujourd’hui, le produit final tombe avec la piste d’ouverture rauque, “Noirci”, comme la chanson thème de la collection.

Enregistré au début de 1988 à Studios d’enregistrement individuels à Los Angeles, “…Justice” sonne comme jamais auparavant: il était fort, rapide et lourd, mais il était unique sur le plan sonore; et le son qui défie l’autorité a en outre reconnu METALLICA comme ancêtres du genre.

Comme gâterie spéciale, le “…Et la justice pour tous” la goutte comprend des illustrations jamais présentées auparavant sur les vêtements. Artiste de renom Pushead fourni son art conceptuel original de la “Un” single – ainsi que l’œuvre d’art pour “La paille la plus courte” – pour la collection. Pushead a aidé à définir le style graphique des sports de glisse et de la culture punk et métal comme aucun autre artiste avant ou après lui, avec ses représentations de crânes et de gore qui figuraient sur les graphiques de skateboard et le légendaire “Skate Rock” cassettes publiées par Thrasher magazine.

Avec METALLICAc’est Kirk Hammett et Robert Trujillo surfeurs passionnés, l’énergie brute de “…Et la justice pour tous” trouve ses homologues naturels dans BillabongLes vêtements d’ingénierie conçus pour résister aux conditions océaniques les plus difficiles.

“Cela a été cinq mois incroyables avec cinq collections phares”, a déclaré Evan Slater, VP du marketing mondial chez Billabong. “Mais celui-ci ressemble à la chanson finale dans un époustouflant METALLICA concert. Nous sommes très reconnaissants d’avoir travaillé avec une marque aussi légendaire sur un projet de cette envergure et espérons que vous apprécierez le produit autant que nous. “

Les éléments clés de cette dernière goutte incluent “La paille la plus courte” boardshort avec des images flottantes du globe oculaire et du crâne dans la caractéristique Pushead style d’art en ligne. Le deuxième boardshort de la goutte, “Landmine”, présente le concept art de l’artiste pour le single “Un” dans une impression de sublimation colorisée. Fabriqués à partir de 90% de polyester recyclé et de 10% d’élasthanne dans un ajustement de performance de 19 pouces, les deux troncs de surf représentent Billabongest le leader des vêtements de performance approuvés par les athlètes.

PusheadLa conception originale de “One Tee”, mettant en vedette l’illustration hardcore sur du coton 100% ring spun super doux dans un lavage de vêtement. Comme point d’exclamation derrière la cinquième chute de vêtements, la veste en velours côtelé 100% coton entièrement noire présente la “La paille la plus courte” design comme un grand imprimé au dos, complété par des détails d’applique et de broderie dans un délavage vintage.

Pièces dans le Collection Billabong x Metallica 2019-2020 ont présenté des illustrations de METALLICAalbums les plus emblématiques de la marque – y compris les concept-arts originaux de l’artiste légendaire Pushead – sur des pièces telles que des t-shirts et des manches longues en 100% coton peigné ring-spun, des boardshorts en plastique recyclé, du molleton à capuche, des vestes en velours côtelé de coton et des combinaisons néoprène entièrement imprimées.

“Pour moi, l’exaltation du heavy metal et l’exaltation de la montée d’une vague sont une seule et même chose. La nouvelle collaboration reflète ce sentiment incroyable”, a déclaré Hammett.

Depuis le lancement de la collection en octobre 2019, les cinq sorties de produits ont évolué sur les thèmes suivants: “L’album noir” (Octobre 2019), “Metallica x AI Forever” célébrer la mémoire de Billabong athlète Andy Irons (Décembre 2019), “Chevaucher l’éclair” (Janvier 2020), “Marionnettiste” (Février 2020), plus “…Et la justice pour tous” (Mars 2020). Les athlètes avalisés ont inclus Billabongmeilleurs talents de surf comme Jack Freestone, Italo Ferreira, Seth Moniz, Griffin Colapinto et Ryan Callinan. Plusieurs pièces des versions précédentes se sont déjà vendues en raison de la forte demande, notamment le AI Forever x Metallica T-shirt à manches courtes à la mémoire du champion de surf Andy Irons dont le produit profite au Fondation Andy Irons.

Vous pouvez maintenant voir tous les produits spéciaux des cinq gouttes de la collection co-brandée sur le Collection Billabong LAB x Metallica page de destination.

“Il y a beaucoup de rage dans le métal, mais c’est une bonne rage”, a déclaré Trujillo à propos de la collaboration avec Billabong LAB. “C’est une excellente sortie, presque comme le surf, au rythme de l’océan.”

La cinquième et dernière livraison dans le Collection Billabong x Metallica 2019-2020 est maintenant disponible dans le commerce électronique et la vente au détail internationale jusqu’à épuisement des stocks.