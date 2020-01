‘Circles’, l’album posthume de Mac Miller est là!

Il y a quelques jours, la famille Mac Miller a étonnamment annoncé l’arrivée d’un nouvel album du défunt rappeur. Un nouvel album appelé Circles qui a commencé à travailler avec Jon Brion des mois avant sa mort. Avec quelques heures de différence avec cette nouvelle, elle est arrivée “Bonne nouvelle”, le premier et le seul single de Circles. Une chanson parfaite qui a traversé l’esprit de millions de fans de rappeurs et fait de la courte attente de l’album une éternité.

Heureusement, les heures qui ont été faites en jours et les jours en semaines ont été laissés pour compte. Circles est déjà arrivé dans nos vies pour nous présenter 12 rolas pleins du génie qui a caractérisé Miller tout au long de sa carrière.

Circles est un morceau complémentaire de Swimming, le cinquième et dernier album de Miller sorti dans la vie. Pour l’honorer, Jon Brion a effacé son calendrier pour aider le rappeur à affiner son matériel et a accru son rôle dans l’album après sa mort. «Malcolm était en train d’enregistrer l’album« Swimming »qui l’accompagne, intitulé« Circles ». Deux styles différents qui se complètent, créant un cercle. “Swimming in Circles” était le concept “, dit la famille de Miller dans la sortie du nouvel album.

À la suite de sa mort, Mac Miller a été commémoré avec un concert hommage plein de grands musiciens tels que Chance the Rapper, SZA, Earl Sweatshirt, Vince Staples, Travis Scott, Anderson .Paak et John Mayer, ainsi que d’innombrables échantillons d’amour de célébrités. Posthumous Miller est apparu sur les thèmes des Free Nationals et Sia. Écoutez les Cercles ici et regardez sa dernière vidéo: