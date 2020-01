Circuit des Yeux et Bitchin Bajas annoncent un nouvel album Jacquline

Jackie Lynn est l’alter ego de Haley Fohr du Circuit des Yeux. Elle a sorti ses débuts éponymes sous le surnom en 2016. Maintenant, Fohr a annoncé son deuxième album de Jackie Lynn, Jacqueline, qui sortira le 10 avril (via Drag City). Ci-dessous, découvrez le clip de Fohr pour le single “Casino Queen”, qu’elle a co-réalisé avec Krzys Piotrowski.

Haley Fohr a élargi Jackie Lynn en un quatuor pour Jacqueline: elle est rejointe par Cooper Crain de Bitchin Bajas, Rob Frye et Dan Quinlivan sur le LP. Discutant du nouveau single du groupe dans un communiqué de presse, Fohr a déclaré:

«Casino Queen» présente une nuit dans la vie de Jacqueline. La chanson

et la vidéo suivent le lâcher prise de la mentalité de l’opprimé d’un individu,

le réaligner avec la place du gagnant. Que faut-il pour se recentrer

son miroir interne et devenir une reine du casino? Tout en temps voulu

devons-nous chacun nous définir prospère par l’intuition, l’auto

croyance, épaules à proximité, un peu de chance, et peut-être une perruque.

Jacqueline:

01 Casino Queen

02 Shugar Water

03 Dream St.

04 Robe courte noire

05 Lenexa

06 Odessa

07 Code de conduite du voyageur

08 Diamond Glue

09 Contrôle

