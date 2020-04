Citant les craintes de COVID-19, Billy McFarland demande une libération anticipée de la prison

Billy McFarland, qui purge actuellement une peine de six ans pour avoir organisé le malheureux Fyre Festival, a demandé une libération anticipée de prison en raison de préoccupations liées à COVID-19.

McFarland et son équipe juridique ont récemment soumis la demande au juge Naomi Reice Buchwald. Dans le dossier, McFarland souligne les risques personnels pour la santé que la maladie lui pose, en raison de ses conditions sous-jacentes, ainsi que sa prévalence sur place parmi le personnel pénitentiaire et les détenus.

Il y a des raisons de croire que McFarland a déposé la demande de libération anticipée par souci sincère de son bien-être. La FCI Elkton, la prison de l’Ohio à faible sécurité où il est détenu, serait submergée de cas de COVID-19. Plus tôt cette semaine, l’ACLU a déposé une pétition au nom des détenus de la FCI Elkton, faisant valoir qu’ils devraient être transférés dans d’autres établissements ou libérés pour purger le reste de leur peine à domicile.

À ce jour, plus de 10 employés de la FCI Elkton ont contracté le COVID-19, tandis que près de 70 détenus ont contracté la maladie; quelque part environ 44 détenus sont actuellement hospitalisés, tandis que six autres ont péri à la suite de tests positifs, selon les rapports les plus récents.

Étant donné que FCI Elkton ne contient que 2 000 individus environ, ces chiffres suggèrent que le nouveau coronavirus se propage rapidement dans ses quartiers.

La semaine dernière, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a dépêché une équipe de membres de la Garde nationale formés médicalement pour fournir une assistance supplémentaire (basée sur la santé et non liée à la sécurité) à la FCI Elkton. Le gouverneur DeWine et d’autres ont reconnu la possibilité que les hôpitaux près de FCI Elkton, qui est situé dans le canton rural d’Elkrun, aient du mal à gérer un afflux de patients.

À ce jour, des professionnels de la santé ont diagnostiqué environ 8 000 cas de COVID-19 en Ohio.

Le mois dernier, Digital Music News a été le premier à annoncer qu’Andy King, l’un des seuls employés du Fyre Festival à conserver une réputation indemne, avait l’intention de se lancer dans une tournée de conférences baptisée «A Fyre Side Chat». Malheureusement, la série d’événements au Royaume-Uni, comme pratiquement tous les autres événements de foule, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Il convient de mentionner qu’un juge a libéré Tekashi 6ix9ine de prison peu de temps après que l’homme de 23 ans et ses avocats aient exprimé des problèmes de santé liés au coronavirus.

Billy McFarland était auparavant incarcéré à l’établissement correctionnel fédéral de l’État de New York, Otisville, mais a été transféré à la FCI Elkton à la suite d’une infraction aux règles et d’un affrontement avec des supérieurs de la prison.