City forcée de révéler combien elle a payé pour le concert d’Enrique Iglesias

Une nouvelle loi relative à un gouvernement ouvert au Texas a révélé combien la ville de McAllen a payé pour la performance du chanteur Enrique Iglesias en 2015.

Après quatre ans d’attente, les contribuables de McAllen ont finalement appris que la ville avait payé 485 000 $ pour le spectacle d’Iglesias lors du défilé des fêtes de la ville. Ils ont également payé les frais suivants:

Un vol affrété pour Iglesias et son entourage depuis Guadalajara, au MexiqueDouzaine de chambres d’hôtelUn assortiment de sushis et de sashimis

De plus, ils ont dû payer pour «36 bouteilles de 500 ml d’eau de source fidjienne à température ambiante, une bouteille de jus d’aloès sans pulpe, une bouteille de jus d’aloès avec pulpe, six bouteilles de Gatorade orange à température ambiante, une bouteille de Ketel Une vodka et deux draps blancs lavés. »

Le montant payé au chanteur avait été caché au public en raison de la restriction des lois sur les enregistrements ouverts dans l’État. Cela a conduit à une longue bataille entre les défenseurs des records pour assouplir les restrictions.

Le litige portait sur deux décisions de la Cour suprême du Texas en 2015. Celles-ci limitaient gravement l’accès du public à certains contrats du gouvernement, y compris les contrats avec les entreprises et les artistes interprètes ou exécutants. Pour contrer cela, la législature de l’État a adopté l’année dernière une loi qui a annulé les décisions du tribunal.

La nouvelle loi est entrée en vigueur au début de l’année, et c’est ce qui a permis au public de savoir combien McAllen payait Iglesias.

Plus tôt cette semaine, le Texas Tribune a fait une demande de dossiers ouverts pour ces informations, et Kevin Pagan – qui est un avocat de la ville – a accédé à la demande tout en indiquant qu’il n’y avait plus d’exceptions dans la loi qui pourraient empêcher la ville de fournir les informations. .

Kelley Shannon, qui est la directrice exécutive de la Freedom of Information Foundation du Texas, a commenté la divulgation. Elle a dit: «Dieu merci. Les résidents voient enfin comment l’argent de leurs contribuables a été dépensé pour cet événement de divertissement. »