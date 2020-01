Classic Rock Legends Wishbone Ash célèbre son 50e anniversaire avec des visites au printemps et à l’automne aux États-Unis

CENDRE WISHBONE célèbre un demi-siècle de puissance de guitare solo en direct en 2020. Les fans peuvent se réjouir de profiter du répertoire du vaste catalogue du groupe d’exactement 100 sorties uniques – 27 albums studio, 24 albums live, 43 compilations et coffrets et cinq DVD live, ainsi que avec un DVD documentaire rock (“Ceci est Wishbone Ash”). Poussant continuellement leur processus créatif, le groupe sortira son prochain album studio, “Blason”, par SPV/Marteau à vapeur le 28 février en tant que CD digipak, version 2LP (y compris une piste bonus), téléchargement et streaming.

Le clip officiel du premier single, “Nous sommes unis”, a été publié le 10 janvier et peut être vu ci-dessous.

La première étape de la tournée du 50e anniversaire aux États-Unis commence à Melbourne, en Floride, le 15 février, traversant la bande méridionale du pays de la Floride à la Californie et le long de la côte du Pacifique. Le groupe reviendra pour une tournée d’automne dans le Nord-Est et le Midwest.

Formé en octobre 1969 à Londres, en Angleterre, CENDRE WISHBONE est l’un des groupes de guitare les plus influents de l’histoire du rock. Inspiré également par les traditions folkloriques britanniques, le jazz américain et le R&B, le groupe a été acclamé par le public et la critique, visitant des arènes, des stades et des théâtres à travers l’Europe et les États-Unis. La puissance et la mélodie ont fait CENDRE un acte difficile à suivre, alors qu’ils sont actuellement découverts par de nouvelles générations de fans de rock fidèles.

Au fil des ans, le groupe s’est plongé dans divers genres musicaux, du folk, du blues et du jazz au rock et à l’électronique. Quel que soit le style, CENDRE WISHBONELa signature de ‘est l’interaction distincte de guitare solo à double mélodique qui a influencé des groupes comme MINCE LIZZY, LYNYRD SKYNYRD, IRON MAIDEN et, plus récemment, OPETH.

«Le plan directeur et les racines musicales que nous avons établies au début des années 1970 doivent avoir été vraiment solides pour avoir duré aussi longtemps», explique le membre fondateur Andy Powell (guitare, chant). “Chaque groupe a besoin d’un plan et, surtout, de trouver LEUR propre son.”

La tournée du 50e anniversaire a officiellement débuté en octobre 2019 avec 31 spectacles au Royaume-Uni, suivis des dates de janvier et de début février en Europe qui comprenaient une tournée à forfait avec NAZARETH et URIAH HEEP. Après la tournée américaine, le groupe entame sa deuxième Sur la croisière bleue aventure, avec des spectacles plus excitants qui seront annoncés plus tard dans l’année.

De vrais guerriers de la route, chaque année CENDRE WISHBONE enregistre environ 30 000 milles routiers, ce qui équivaut à peu près à faire le tour de la Terre.

“Le groupe vit essentiellement toute l’année sur la route, nous avons donc un très bon niveau de communication qui se traduit dans nos performances et nos enregistrements”, explique Powell. Un ingrédient clé de la recette du succès du groupe est une base de fans dévoués, dont beaucoup ont suivi CENDRE WISHBONE dès le début, et qui inclut souvent leurs enfants et même leurs petits-enfants. “Nous apprécions notre communauté de fans avant tout”, Powell dit.

En 2015, Powell a publié son mémoire musical, “Les yeux grands ouverts: les vraies histoires d’un guerrier de cendres à bras triangulaires”, co-écrit avec un célèbre journaliste de musique irlandaise Colin Harper et disponible aux formats Kindle et Apple iBook.

“J’ai vu beaucoup de changements dans le monde de la musique et dans le monde en général, comme vous pouvez l’imaginer,” Powell dit. En se remémorant les 50 ans du groupe, il réfléchit: “Comme toutes les histoires à succès, une carrière comme celle-ci a ses inconvénients ainsi que ses hauts, et les vrais hauts ne peuvent être mesurés que de cette façon.”

Tournée des États-Unis au printemps 2020:

15 février – King Center – Melbourne, FL



16 février – Skipper’s Smokehouse – Tampa, Floride



01-08 avril – Miami, FL US / St. Maarten, AQ / St. Thomas, VI / Great Stirrup Cay, BS

Tournée des États-Unis à l’automne 2020:

09 septembre – Bull Run – Shirley, MA



