«Classics Unlocked» explore le plus grand opéra de Verdi «La Traviata»

Explorez La Traviata de Verdi, actuellement l’opéra le plus joué au monde, avec Classics Unlocked, un podcast présenté par Graham Abbott. Le compositeur italien Giuseppe Verdi a écrit une trilogie d’opéras (Rigoletto, Il Trovatore et La Traviata) au début des années 1850 qui comptent parmi les œuvres scéniques les plus jouées au monde. Dans cet épisode, Classics Unlocked explore le plus célèbre d’entre eux – La Traviata.

La Traviata

La Traviata est un opéra en trois actes de Giuseppe Verdi. L’opéra est basé sur La Dame des camélias, une pièce adaptée du roman historique d’Alexandra Dumas fils, décrite comme «l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps» par Henry James. La Traviata signifie «la femme déchue» et fait référence au personnage principal, Violetta Valéry, une courtisane.

L’opéra raconte l’histoire d’amour tragique entre la courtisane Violetta Valéry et le romantique Alfredo Germont. Leur amour menace de faire honte à sa famille et lorsque le père d’Alfredo fait directement appel à Violetta pour qu’elle renonce à sa seule chance de bonheur, elle se soumet et son acte d’abnégation la conduit à payer le prix ultime.

Lors de la première de La Traviata le 6 mai 1853 à l’opéra La Fenice, le public a hué et raillé pendant la majeure partie de la représentation. Le lendemain, Verdi a écrit à son ami Emanuele Muzio, peut-être dans sa lettre la plus célèbre, «La Traviata hier soir un échec. La faute était-elle la mienne ou celle des chanteurs? Le temps nous le dira. »Verdi a fait quelques révisions de la partition, entre 1853 et 1854, et la version révisée a été un grand succès.

La Traviata est l’une des œuvres les plus populaires de Verdi et l’opéra actuellement le plus joué au monde. L’opéra présente l’une des partitions les plus romantiques et tragiques de tous les temps et les temps forts comprennent le duo «Brindisi» (alias «The Drinking Song») et «Semper Libera» («Always Free»).

