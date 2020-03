«Classics Unlocked» explore les sonates pour piano moyen de Beethoven

Explorez les sonates pour piano du milieu de Beethoven avec Classics Unlocked, une série de podcasts de musique classique présentée par Graham Abbott. Beethoven a composé ses 32 sonates pour piano au cours de trois périodes distinctes de sa vie, début, milieu et fin, et elles offrent un aperçu fascinant de son développement de composition. Au cours de sa période intermédiaire, Beethoven montre un net éloignement de la simple tentative d’étendre les modèles classiques pour les briser afin de créer des formes entièrement nouvelles.

Sonates pour piano moyen de Beethoven

Les trois premières sonates pour piano de la période médiane de Beethoven datent toutes de 1801 et comprennent la Sonate pour piano n ° 12 en la majeur op. 26, parfois appelée la sonate «Marche funéraire», qui reflète l’expérimentation de Beethoven avec la forme de la sonate pour piano. La structure n’est pas conventionnelle dans la mesure où la pièce s’ouvre sur un mouvement relativement lent sous la forme d’un thème et de variations, le troisième mouvement incorpore une marche funéraire et aucun de ses quatre mouvements n’est en forme sonate-allégro.

Les expériences de Beethoven avec la structure l’ont amené à donner à chacun de ses op. 27 sonates «Quasi Una Fantasia» (une sonate sous la forme ou comme une fantasia). Ici, la structure du mouvement est encore plus modifiée d’une manière qu’aucun autre compositeur de l’époque n’aurait osé. La deuxième d’entre elles, la Sonate pour piano n ° 14 en do mineur, communément connue sous le nom de sonate au clair de lune, achevée en 1801, est l’une des créations les plus célèbres et les plus belles de Beethoven et la première de ses sonates pour piano à s’ouvrir avec un mouvement lent.

L’année suivante, en 1802, à l’âge de 31 ans seulement, Beethoven dut accepter que son audition ne s’améliorerait pas. Cette prise de conscience l’a amené à écrire le document, maintenant appelé le Testament de Heiligenstadt, dans lequel il a déversé son sentiment d’horreur de ce qui lui arrivait et ses pensées suicidaires. Aux prises avec la surdité, Beethoven a écrit à son ami Wenzel Krumpholz: “A partir de maintenant, je vais prendre un nouveau chemin”. Son expérimentation dans les modifications de la forme sonate commune de Haydn et Mozart est devenue plus audacieuse, tout comme la profondeur d’expression, et son op. 31 sonates, dont «The Tempest» et «The Hunt» en sont des manifestations directes mais avec des résultats complètement différents.

Sonates pour piano no 21 en do majeur de Beethoven, op. 53, le «Waldstein», composé en 1804, n ° 23 en fa mineur, op. 57, les «Appassionata», composées en 1804 et 1805, et n ° 26 en mib majeur, op. 81a, «Les Adieux», composée au cours des années 1809 et 1810, sont trois des sonates les plus remarquables de la période médiane de Beethoven. Les «Waldstein» et les «Appassionata» sont deux des sonates pour piano les plus importantes et les plus complexes de Beethoven. “Les Adieux” (“The Farewell”) est également l’une des sonates les plus difficiles de Beethoven en raison de ses difficultés techniques et de ses émotions matures. Pour la première et unique fois dans ses sonates pour piano, Beethoven a écrit une œuvre avec un sens musical supplémentaire, un programme, dans lequel il exprime ses sentiments personnels au départ de son ami et patron l’archiduc Rudolph qui a fui Vienne pour échapper aux troupes de Napoléon.

Podcasts classiques débloqués

Les podcasts Classics Unlocked suivants sont disponibles sur Youtube et comme Podcasts Apple Music. Chaque podcast de 45 minutes se concentre sur une période particulière de musique ou d’œuvres et explore les histoires derrière la musique.

