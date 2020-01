‘Classics Unlocked’ explore les symphonies révolutionnaires de Beethoven

Explorez les symphonies révolutionnaires de Beethoven avec Classics Unlocked, un podcast présenté par Graham Abbott, l’un des diffuseurs les plus appréciés d’Australie. Beethoven a composé ses neuf symphonies achevées sur 25 ans – la première date de 1799 et la neuvième a été achevée en 1824. Les symphonies tracent un parcours fascinant tout au long de la vie créative de Beethoven. Les enregistrements utilisés dans cet épisode de Classics Unlocked présentent la Philharmonie de Berlin dirigée par Herbert von Karajan dans leur premier cycle symphonique Beethoven ensemble, sorti en 1963.

Symphonies de Beethoven

Après plusieurs tentatives dans les années 1790 pour écrire une symphonie, le premier ouvrage achevé et publié de Beethoven sous cette forme a probablement été écrit en 1799 à l’âge de 28 ans. La tradition symphonique à l’époque était dominée par Mozart et Haydn – et bien que Beethoven rende hommage à ses prédécesseurs il est clair qu’il voulait mettre sa Symphonie n ° 1, pleine d’originalité, en dehors de la tradition viennoise. La lente introduction au premier mouvement est très inhabituelle pour son évitement de la tonique et le troisième mouvement est prophétique des derniers scherzos de Beethoven.

La Symphonie n ° 2 de Beethoven a été achevée à Heiligenstadt, un village à l’extérieur de Vienne, en 1802 alors qu’il était au plus bas de sa crise concernant son audition. Dans son émouvant testament de Heiligenstadt, une lettre non envoyée écrite par Beethoven à ses frères qui a été découverte après sa mort, il a répandu son angoisse concernant sa surdité et a révélé des pensées suicidaires. Malgré son état désespéré, la symphonie a un air joyeux et heureux.

La célèbre symphonie n ° 3 de Beethoven (l ‘«Eroica»), achevée en 1804, est peut-être la composition qui définit Beethoven. Il était à l’origine dédié à Napoléon et écrit pour célébrer la vision idéaliste de Beethoven du chef militaire français en tant que libérateur et unificateur de l’humanité. Mais lorsque Beethoven a reçu la nouvelle du couronnement de Napoléon en tant qu’empereur de France, le compositeur a réalisé que Napoléon n’était pas meilleur que tout autre tyran et a supprimé la dédicace.

La Symphonie n ° 4 de Beethoven est plus proche dans le style de ses deux premières symphonies plus classiques. Bien que des compositeurs ultérieurs comme Berlioz, Mendelssohn et Schumann aient beaucoup admiré l’œuvre, elle n’est pas aussi largement connue que les autres symphonies de Beethoven.

La Symphonie n ° 5 de Beethoven est l’une des compositions les plus connues de la musique classique. Le motif distinctif d’ouverture à quatre notes revient sous diverses formes tout au long de l’œuvre. La première a eu lieu le 22 décembre 1808, lors d’un concert célèbre qui comprenait également les premières de la Symphonie n ° 6 et du Concerto pour piano n ° 4.

La Symphonie n ° 6 de Beethoven, également connue sous le nom de Symphonie «pastorale», est une symphonie programmatique inspirée par l’amour de Beethoven pour la nature et les promenades à travers la campagne. La musique est destinée à évoquer des scènes de campagne et chaque mouvement a un titre descriptif (par exemple «Scene By The Brook»).

Les septième et huitième symphonies de Beethoven ont été écrites simultanément. La symphonie n ° 7 de Beethoven vibre d’invention rythmique et le deuxième mouvement populaire, l ’« Allegretto », est souvent joué séparément de la symphonie complète. La symphonie n ° 8 est généralement légère, mais pas légère, et divers passages sont considérés comme des blagues musicales par certains auditeurs.

La symphonie n ° 9 de Beethoven, la symphonie «chorale», est largement considérée comme l’une des plus grandes compositions de Beethoven et l’une des plus grandes symphonies jamais composées. Le mouvement final comprend quatre solistes vocaux et un chœur qui chantent une mise en scène du poème de Schiller An Die Freude (Ode To Joy). Dans la symphonie «Chorale», Beethoven a poussé la structure d’une symphonie classique à ses limites dans l’expression de son noble thème philosophique: l’unité de l’humanité et notre place dans l’univers.

Les neuf symphonies de Beethoven, interprétées par l’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan, peuvent être achetées ici.