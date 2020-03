Classique de la guerre froide de l’OMD, une «œuvre de génie dysfonctionnel»

OMDLe quatrième album de Dazzle Ships, était peut-être un peu trop bien nommé. Son titre dérive du camouflage de navire de guerre peint géométriquement destiné à embrouiller les sous-marins ennemis pendant les deux guerres mondiales du XXe siècle, mais son contenu a tout aussi rapidement confondu le public. Alors que l’album culmine brièvement à la cinquième place du Top 40 britannique, Dazzle Ships est critiqué par la presse et est considéré comme un échec commercial.

Avance rapide de près de quatre décennies, cependant, et cet opus courageux et toujours futuriste sonne enfin sa saison au soleil. La tracklist éclectique du disque convient parfaitement aux fans de musique moderne à la recherche de la pop électronique audacieuse et de pointe, tandis que les réévaluations contemporaines (comme une déclaration de PopMatters selon laquelle il s’agit d’un «classique perdu») ont lancé Dazzle Ships dans un lumière beaucoup plus positive.

Bien sûr, le recul est une chose merveilleuse, et il faut également se rappeler que lorsqu’ils se sont approchés de Dazzle Ships, Andy McCluskey et Paul Humphreys d’OMD ont été portés avec confiance car leur troisième album très acclamé, 1981’s Architecture & Morality, était devenu platine sur le le dos de sublimes tubes électro-pop comme ‘Joan Of Arc (Maid Of Orleans)’ et le ‘Souvenir’ luxuriant et choral.

En effet, ayant déjà conquis les charts, l’idée de poursuivre une nouvelle direction radicale en enregistrant un disque reflétant la paranoïa de l’époque de la guerre froide au début des années 80, et en la parsemant de musique concrète et d’enregistrements radio à ondes courtes du bloc austère de l’Est , semblait parfaitement raisonnable aux pionniers de la synthé-pop Scouse.

“Tout cela avait du sens pour nous”, a déclaré McCluskey au Guardian en 2011. “Nous voulions être ABBA et Stockhausen. [On Dazzle Ships], la machinerie, les os et l’humanité ont été juxtaposés. »

Travailler avec un producteur convenablement aventureux, Rhett Davies – dont le premier travail en studio était Brian EnoAventureux Prendre Tiger Mountain (par stratégie) – Humphreys et McCluskey ont ainsi assemblé un remarquable album de 35 minutes.

Inclus était une pochette des airs les plus attrayants du groupe, y compris le brillant et coquelicot ‘Telegraph’, le mélancolique, New Order-esque ‘Silent Running’ et la ballade hymnale ‘The Romance Of The Telescope’, mais ils étaient entrecoupés de sorties expérimentales utilisant des collages sonores de machines Speak & Spell (“ ABC Industry ”), des sonars de sous-marins en temps de guerre (“ Dazzle Ships, Pts II, III And VII ”) et l’introduction en fanfare de “ Radio Prague ”, que OMD a directement extrait de le service extérieur de la radio tchécoslovaque.

‘Genetic Engineering’ était également inclus: une tranche originale et pourtant prémonitoire de pop Kraftwerk-ian et un fidèle favori des fans, qui a fourni à OMD un hit du Top 20 lors de sa sortie avant Dazzle Ships, en février 1983. Malheureusement, cependant, les critiques du groupe ont choisi de dévier les pistes les plus accessibles du disque et de fustiger le matériel expérimental, donc lorsque Dazzle Ships a été publié, le 4 mars, il a aliéné une grande partie de la base de fans d’OMD. L’album a vaillamment traîné dans le Top 20 pendant six semaines mais, contrairement à son prédécesseur platine, Architecture & Morality, ses ventes ont chuté à 300 000 et il est mort dans l’eau.

«Lorsque les gens ont entendu Dazzle Ships, ils ont manifestement préféré notre musique avec le doux emballage, pas une chanson sur la main de quelqu’un coupée par un régime totalitaire», a expliqué Andy McCluskey en 2011. «Après cela, il y a eu un chancellement conscient et inconscient dans notre côté expérimental. Nous sommes devenus plus… conservateurs. »

En effet, le prochain album d’OMD, 1984, Junk Culture, était un disque pop sensiblement plus populaire et radio-friendly, qui a donné naissance à quatre succès britanniques et a remis le groupe sur la bonne voie sur le plan commercial. Un record assez décent, mais certainement pas un chef-d’œuvre de champ gauche comparable à Dazzle Ships.

Cependant, ce qui se passe arrive et avec une toute nouvelle génération de fans ayant découvert Dazzle Ships pour eux-mêmes au cours des deux dernières décennies, le mouton noir de la famille OMD est enfin de retour dans le giron. Après que des artistes tels que Saint-Étienne et Mark Ronson aient chanté ses louanges, Humphreys, McCluskey et l’équipe ont interprété l’album en entier, avec Architecture & Morality, au prestigieux Royal Albert Hall de Londres en 2016.

“L’album qui a presque complètement tué notre carrière semble être devenu une œuvre de génie dysfonctionnel”, a déclaré McCluskey à propos de la renaissance en cours de Dazzle Ships. “Mais certaines personnes le soutiennent toujours comme ce que nous étions tous, pourquoi ils pensaient que nous étions super.”

