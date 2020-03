Classixx partage une nouvelle chanson avec Roosevelt: écouter

Classixx a sorti un nouveau single appelé “One More Song”. Il met en vedette le producteur-chanteur allemand Roosevelt au chant et marque le premier nouveau single du duo électronique depuis «Love Me No More» en 2019. Selon un communiqué de presse, la ligne de basse de la chanson a été fortement influencée par Louis Johnson, le co-fondateur de Brothers Johnson qui a notamment joué sur Off the Wall, Thriller et Dangerous de Michael Jackson. Écoutez la nouvelle piste ci-dessous. Le dernier album studio de Classixx, Faraway Reach, est sorti en 2016 sur Innovative Leisure.

.