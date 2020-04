Clutch a «commencé à tourner autour des riffs» pour son prochain album studio

EMBRAYAGE chanteur Neil Fallon a confirmé à Sonic Perspectives que le groupe a commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Livre des mauvaises décisions” album. “Nous avons commencé à tourner autour des riffs”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “[But] c’est un peu mis en attente [due to the coronavirus pandemic]. Je pense que nous devrons tous faire ça à la maison pendant un certain temps. J’adorerais, j’adorerais – et je sais que nous aimerions tous – qu’il y ait un album cette fois l’année prochaine. “

Tomber sur aussi qu’il n’y a pas de plans pour EMBRAYAGE pour célébrer son 30e anniversaire en 2021. “Nous n’en avons pas vraiment parlé”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas [do anything special] pour le 20 [anniversary] et nous ne l’avons pas fait pour le 25, et je pense que nous avons toujours été très opposés à cela, parce que nous sommes un peu effrayés par la nostalgie. Nous aimons l’idée de regarder vers l’avenir. En parlant personnellement, je pense que la meilleure façon de célébrer le 30e anniversaire est de sortir un autre record de rock and roll, comme nous l’avons fait avant, “.

Il a ajouté: “La trajectoire de ce groupe, ça n’a pas été un sprint – ça a été un long slog, ça a été un marathon – et nous devons remercier nos fans pour cela, qu’on nous a permis le luxe de faire ça aussi longtemps. “

A demandé quoi EMBRAYAGELe secret de la longévité est, Neil a déclaré: “Il s’agit en partie d’une bonne éthique de travail à l’ancienne et de ne pas la prendre pour acquise et d’être défensive à son sujet et de se rendre compte que si vous avez la possibilité de gagner votre vie ou tout simplement de vivre dans les arts créatifs, alors vous ‘ re une personne très, très chanceuse et vous devriez être très défensif à ce sujet et ne pas le ruiner avec la toxicomanie ou autre chose.

“Nous avons tous nos hauts et nos bas, mais si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez traiter l’art comme si c’était un bébé que vous avez été forcé d’adopter”, a-t-il poursuivi. “Et je dirais aussi un bon sens de l’humour. Tu dois être capable de rire de toi-même.”

EMBRAYAGE vient de sortir “Monstres, machines et bêtes mythologiques”, une compilation thématique uniquement numérique de chansons du vaste catalogue du groupe. Les différentes pistes ont été tirées de “Robot Hive / Exodus”, “Livre des mauvaises décisions”, “Pitchfork & Lost Needles”, “Earth Rocker”, “Cousins ​​étranges de l’Ouest”, “Live at the 9:30”, “Guerre psychique” et “Jam Room”.

EMBRAYAGE a récemment publié plusieurs chansons dans le cadre du “Weathermaker Vault Series”, y compris une version retravaillée de “Spacegrass”, rendus de la Willie Dixon Classique des années 1950 “Mal” (enregistré plus tard par CACTUS), ZZ TOPc’est “Précieux et Grace” et RENOUVELLEMENT DE CREEDENCE CLEARWATERc’est “Fils fortuné”, ainsi qu’une nouvelle version de “Inquiétude électrique”.

“Livre des mauvaises décisions” est sorti en septembre 2018. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album Top 20 consécutif sur le Billboard 200.

“Livre des mauvaises décisions” a été enregistré a été achevé à Spoutnik Sound studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell.



