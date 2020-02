Clutch lance une nouvelle version de «Spacegrass» dans le cadre de «Weathermaker Vault Series»

Rockers du Maryland EMBRAYAGE ont sorti une version retravaillée de leur chanson “Spacegrass”. La piste, avec EMBRAYAGErendu antérieurement publié du Willie Dixon Classique des années 1950 “Mal” (enregistré plus tard par CACTUS), ZZ TOPc’est “Précieux et Grace” et RENOUVELLEMENT DE CREEDENCE CLEARWATERc’est “Fils fortuné”, ainsi qu’une version retravaillée de “Inquiétude électrique”, comprennent une collection de chansons nouvellement enregistrées, “Weathermaker Vault Series”.

La version originale de “Spacegrass” Est apparu sur EMBRAYAGEdeuxième album éponyme, sorti en mai 1995 via East West Records, un sous-label désormais disparu de Warner Music Group.

EMBRAYAGE le batteur Jean-Paul Gaster Raconté Cory Blose de Radio TotalRockc’est “La vallée” sur “Weathermaker Vault Series”: “Nous sommes entrés dans le studio [in early 2019]. Après avoir terminé une autre tournée américaine, nous avons sauté en studio et nous avons enregistré une sélection de chansons. Je n’irais pas jusqu’à appeler ça un album complet. Mais l’idée est juste de publier quelques éléments. Et ce ne seront que des versions numériques. Nous essayons en quelque sorte avec ce format – nous publions simplement des contenus à des fins de streaming. Et nous verrons comment cela se passe. “

Il a poursuivi: “C’était amusant d’entrer en studio, et nous avons choisi des chansons qui signifiaient quelque chose pour nous de différentes manières. Nous avons également réenregistré quelques-unes EMBRAYAGE des chansons classiques, donc elles sortiront aussi. Je suppose que peut-être à certains égards, c’est en quelque sorte juste un moyen de nous repousser jusqu’à ce que nous ayons vraiment le jus qui coule pour enregistrer un autre album. “

Gaster dit que EMBRAYAGEL’insistance sur l’enregistrement et la sortie de nouvelles musiques vient d’un endroit pur.

“Comme nous le savons tous, il n’y a plus énormément d’argent à gagner en sortant des albums, alors vous devez le faire parce que vous voulez le faire”, a-t-il déclaré. “Et aussi, cela nous donne juste l’occasion de jouer de nouveaux trucs quand nous sortons sur la route et jouons des concerts. Nous ne voulons pas être un groupe qui monte là-haut et joue juste les tubes et ce serait la fin” Ce n’est pas une nostalgie pour nous. Pour nous, c’est toujours un groupe de rock qui travaille en direct. Nous avons le désir d’être créatifs et de jouer de la musique, alors nous essayons de favoriser cela de toutes les manières possibles. “

Il a ajouté: “Je peux dire un scénario où nous sortirons cette collection de singles et peut-être quelques autres, et finalement nous pourrions les mettre tous sur un disque vinyle et les sortir.

EMBRAYAGEdernier album de, “Livre des mauvaises décisions”, est sorti en septembre 2018. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album Top 20 consécutif sur le Billboard 200.

“Livre des mauvaises décisions” a été enregistré a été achevé à Spoutnik Sound studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell.



